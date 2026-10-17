मसाज से जुड़ी ये 5 गलतियां आपकी सेहत को कर सकती हैं प्रभावित, इनसे बचें
क्या है खबर?
मसाज एक ऐसा तरीका है, जो शरीर को आराम देने के साथ-साथ तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि, कई लोग मसाज के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो उन्हें फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी आम गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपकी मसाज का पूरा फायदा मिल सके और आप स्वस्थ रह सकें।
#1
बहुत जोर से दबाव डालना
कई लोग सोचते हैं कि मसाज के दौरान ज्यादा दबाव डालने से मांसपेशियों को बेहतर आराम मिलेगा, लेकिन यह सही नहीं है।
ज्यादा दबाव डालने से त्वचा और मांसपेशियों को नुकसान पहुंच सकता है। इससे चोट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है।
सही मसाज का मतलब यह नहीं कि आप दर्द सहें। इसलिए मसाज करते समय हल्के हाथों से करें और शरीर की संवेदनाओं को समझें ताकि आपको आराम मिले और कोई चोट भी न हो।
#2
समय का ध्यान न रखना
मसाज का समय बहुत अहम होता है। अगर आप बहुत लंबे समय तक मसाज कराते हैं तो इसका उल्टा असर हो सकता है।
आमतौर पर 30 से 60 मिनट की मसाज काफी होती है। इससे ज्यादा करने पर शरीर थका हुआ महसूस कर सकता है और आराम भी कम मिलता है।
इसलिए समय का ध्यान रखते हुए ही मसाज कराएं ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके और आप तरोताजा महसूस करें।
#3
गंदे हाथों का इस्तेमाल करना
कई बार लोग जल्दीबाजी में या बिना सोचे-समझे गंदे हाथों से मसाज करा लेते हैं। इससे त्वचा पर संक्रमण हो सकता है और कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
इसलिए हमेशा साफ हाथों से ही मसाज कराएं और सुनिश्चित करें कि मसाज करने वाले के हाथ भी साफ हों।
इसके अलावा मसाज करने से पहले और बाद में हाथों को अच्छे से धोएं ताकि किसी भी तरह की गंदगी या बैक्टीरिया का खतरा न हो।
#4
गलत तरीके अपनाना
मसाज करने की सही विधि आनी बहुत जरूरी है। कई बार लोग गलत तरीके अपनाकर शरीर को नुकसान पहुंचा देते हैं।
उदाहरण के लिए गर्दन या पीठ पर ज्यादा जोर डालना गलत है। इसके बजाय हल्के हाथों से मसाज करें और शरीर की संवेदनाओं को समझें।
सही तरीके अपनाने से न केवल आराम मिलेगा बल्कि शरीर की थकान भी दूर होगी और कोई चोट भी नहीं होगी। इसलिए मसाज करते समय ध्यान रखें कि हर हिस्से पर हल्का दबाव डालें।
#5
तेल या क्रीम का सही इस्तेमाल न करना
मसाज करते समय सही मात्रा में तेल या क्रीम लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ज्यादा तेल या क्रीम लगा देते हैं तो इससे त्वचा चिपचिपी हो जाती है और आराम भी कम मिलता है।
इसके अलावा कम मात्रा में लगाने पर भी पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए सही मात्रा में ही तेल या क्रीम लगाएं ताकि आपकी त्वचा साफ-सुथरी रहे और आपको पूरा आराम मिले।