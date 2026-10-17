मसाज से जुड़ी ये 5 गलतियां आपकी सेहत को कर सकती हैं प्रभावित, इनसे बचें

मसाज करने की सही विधि आनी बहुत जरूरी है। कई बार लोग गलत तरीके अपनाकर शरीर को नुकसान पहुंचा देते हैं।

उदाहरण के लिए गर्दन या पीठ पर ज्यादा जोर डालना गलत है। इसके बजाय हल्के हाथों से मसाज करें और शरीर की संवेदनाओं को समझें।

सही तरीके अपनाने से न केवल आराम मिलेगा बल्कि शरीर की थकान भी दूर होगी और कोई चोट भी नहीं होगी। इसलिए मसाज करते समय ध्यान रखें कि हर हिस्से पर हल्का दबाव डालें।