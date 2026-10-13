खांसी से राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं रसोई की ये 5 सामग्रियां

अदरक एक ऐसा मसाला है, जो खांसी के इलाज में बहुत कारगर होता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो आपके गले को सुकून पहुंचाते हैं और खांसी को कम करते हैं।

अदरक की चाय पीने से या अदरक का रस शहद के साथ मिलाकर लेने से तुरंत राहत मिल सकती है।

इसके अलावा अदरक के टुकड़े को मुंह में रखने से भी फायदा होता है। यह आपके गले को ठंडक देता है और खांसी को कम करता है।