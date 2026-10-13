खांसी से राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं रसोई की ये 5 सामग्रियां
क्या है खबर?
खांसी एक आम समस्या है, जो किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है। आमतौर पर खांसी के लिए लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ घरेलू उपाय भी बहुत असरदार होते हैं। रसोई में मौजूद कुछ सामग्रियां खांसी के इलाज में मदद कर सकती हैं। इन सामग्रियों का इस्तेमाल करके आप प्राकृतिक तरीके से खांसी से राहत पा सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं।
#1
अदरक का इस्तेमाल करें
अदरक एक ऐसा मसाला है, जो खांसी के इलाज में बहुत कारगर होता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो आपके गले को सुकून पहुंचाते हैं और खांसी को कम करते हैं।
अदरक की चाय पीने से या अदरक का रस शहद के साथ मिलाकर लेने से तुरंत राहत मिल सकती है।
इसके अलावा अदरक के टुकड़े को मुंह में रखने से भी फायदा होता है। यह आपके गले को ठंडक देता है और खांसी को कम करता है।
#2
हल्दी का सेवन करें
हल्दी एक बहुत ही असरदार मसाला है, जिसका उपयोग कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। हल्दी में ऐसे तत्व होते हैं, जो सूजन कम करने वाले गुणों से भरपूर होते हैं।
यह गुण खांसी को कम करने में मदद करता है। हल्दी वाला दूध पीने से या हल्दी पाउडर को शहद के साथ मिलाकर खाने से आपको तुरंत राहत मिल सकती है।
यह आपके गले को ठंडक देता है और खांसी को कम करता है।
#3
तुलसी की पत्तियों का रस निकालकर पिएं
तुलसी की पत्तियां घरेलू उपचार में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसके पत्तियों में ऐसे गुण होते हैं, जो खांसी को कम करने में सहायक होते हैं।
तुलसी की पत्तियों का रस निकालकर उसमें थोड़ी शहद मिलाकर पीने से आपके गले को ठंडक मिलती है और खांसी कम होती है।
इसके अलावा तुलसी की पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से भी फायदा होता है। यह आपके गले को सुकून पहुंचाता है और खांसी को कम करता है।
#4
काली मिर्च का सेवन करें
काली मिर्च का सेवन करना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो खांसी को दूर करने में मदद करता है।
काली मिर्च पाउडर को शहद के साथ मिलाकर खाने से तुरंत राहत मिलती है।
इसके अलावा काली मिर्च पाउडर को गर्म पानी में मिलाकर पीने से भी फायदा होता है। यह आपके गले को ठंडक देता है और खांसी को कम करता है।
#5
लहसुन का सेवन करें
लहसुन में ऐसे गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया जनित इंफेक्शन जैसे कि खांसी को कम करने में सहायक होते हैं।
लहसुन की कली को गर्म पानी में उबालकर उसका सेवन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और खांसी कम होती है।
इन घरेलू उपायों का नियमित उपयोग करके आप प्राकृतिक तरीके से अपनी खांसी की समस्या का समाधान पा सकते हैं।