रसोई में काम करते समय लग सकती हैं छोटी-छोटी चोट, इनका प्राथमिक उपचार है जरूरी
क्या है खबर?
रसोई में काम करते समय अक्सर छोटी-मोटी चोट लग जाती हैं। ये चोटें भले ही छोटी हों, लेकिन अगर इनका सही तरीके से इलाज न किया जाए तो ये बड़ी समस्या बन सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी प्राथमिक उपचार के तरीके बताएंगे, जिनसे आप इन चोटों से तुरंत राहत पा सकते हैं और आगे की समस्या बढ़ने से बच सकती है।
#1
रसोई के चाकू से कटने पर क्या करें?
अगर आपके हाथ या पैर पर रसोई के चाकू से कट जाए तो सबसे पहले कटे हुए हिस्से को साफ पानी से धो लें।
इसके बाद हल्के साबुन का इस्तेमाल करें ताकि किसी भी गंदगी या बैक्टीरिया का असर खत्म हो सके।
इसके लिए आप हल्के गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद साफ कपड़े से सुखाएं और घाव पर दवा लगाएं। अगर चोट गहरी है तो डॉक्टर से संपर्क करें।
#2
गर्म बर्तन से जलने पर ऐसे करें प्राथमिक उपचार
अगर कभी आपको गर्म बर्तन से जलने का सामना करना पड़े तो तुरंत प्रभावित हिस्से को ठंडे पानी के नीचे रखें या बर्फ का टुकड़ा लगाएं। इससे जलन कम होगी और दर्द भी बचेगा।
ध्यान रखें कि बर्फ को सीधे त्वचा पर न लगाएं, उसे किसी कपड़े में लपेटकर लगाएं। इसके बाद एलोवेरा जेल या कोई मरहम लगाएं ताकि त्वचा जल्दी ठीक हो सके और संक्रमण से बचाव हो सके।
#3
गैस जलाते समय हाथ जल जाए तो क्या करें?
गैस जलाते समय अक्सर हाथ जल जाता है। अगर ऐसा हुआ है तो तुरंत प्रभावित हिस्से को ठंडे पानी के नीचे रखें। इसके बाद बर्फ के टुकड़े को कपड़े में लपेटकर हल्के हाथ से दबाकर लगाएं।
इससे जलन कम होगी और दर्द भी बचेगा। ध्यान रखें कि बर्फ को सीधे त्वचा पर न लगाएं, उसे किसी कपड़े में लपेटकर लगाएं। इसके बाद एलोवेरा जेल या कोई मरहम लगाएं।
#4
गर्म तेल या पानी गिर जाए तो ऐसे करें इलाज
अगर कभी गर्म तेल या पानी गिर जाए तो तुरंत प्रभावित हिस्से को ठंडे पानी के नीचे रखें।
इसके बाद बर्फ के टुकड़े को कपड़े में लपेटकर हल्के हाथ से दबाकर लगाएं। इससे जलन कम होगी और दर्द भी बचेगा।
ध्यान रखें कि बर्फ को सीधे त्वचा पर न लगाएं, उसे किसी कपड़े में लपेटकर लगाएं। इसके बाद एलोवेरा जेल या कोई मरहम लगाएं ताकि त्वचा जल्दी ठीक हो सके।
#5
रसोई में फिसलने से बचने के उपाय
रसोई में फिसलने से चोट लगने की आशंका रहती है। इसके लिए हमेशा फिसलन रहित रसोई चप्पल पहनें। अगर फिर भी फिसलने की समस्या हो रही है तो रसोई के फर्श को साफ रखें और गीला न होने दें।
यहां तक कि रसोई में खड़े होकर खाना पकाएं ताकि पानी या तेल फर्श पर न फैले। इन सरल उपायों को अपनाकर आप रसोई में होने वाली सामान्य चोटों से बच सकते हैं।