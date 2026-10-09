रसोई में काम करते समय लग सकती हैं छोटी-छोटी चोट, इनका प्राथमिक उपचार है जरूरी

अगर आपके हाथ या पैर पर रसोई के चाकू से कट जाए तो सबसे पहले कटे हुए हिस्से को साफ पानी से धो लें।

इसके बाद हल्के साबुन का इस्तेमाल करें ताकि किसी भी गंदगी या बैक्टीरिया का असर खत्म हो सके।

इसके लिए आप हल्के गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद साफ कपड़े से सुखाएं और घाव पर दवा लगाएं। अगर चोट गहरी है तो डॉक्टर से संपर्क करें।