पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में इस्तेमाल होती हैं ये 5 सामग्रियां, जानिए क्यों

अजवाइन एक महत्वपूर्ण मसाला है, जिसका उपयोग कई व्यंजनों में किया जाता है। यह पेट की समस्याओं को दूर करने, भूख बढ़ाने और पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करती है।

अजवाइन में ऐसे तत्व होते हैं, जो पाचन क्रिया को सक्रिय करते हैं और पेट के एसिड को संतुलित रखते हैं।

इसके अलावा अजवाइन का सेवन शरीर की सूजन को कम करने, सांस से जुड़ी समस्याओं का इलाज करने और वजन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है।