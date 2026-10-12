पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में इस्तेमाल होती हैं ये 5 सामग्रियां, जानिए क्यों
क्या है खबर?
भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में कई ऐसी चीजें होती हैं, जो न केवल सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आती हैं। ये चीजें आयुर्वेदिक उपचारों का हिस्सा होती हैं और इनके कई फायदे होते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी ही सामग्रियों के बारे में बताते हैं, जो भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाती हैं और सेहत के लिए अच्छी होती हैं।
#1
हल्दी
हल्दी एक ऐसी मसाला है, जिसका उपयोग भारतीय रसोई में किया जाता है। यह त्वचा की चमक बढ़ाने से लेकर घाव भरने तक कई कामों में आती है।
आयुर्वेद में हल्दी का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह सूजन कम करने, शरीर की सफाई करने और बैक्टीरिया से लड़ने वाले गुणों से भरपूर होती है।
इसके अलावा हल्दी शरीर की गंदगी को बाहर निकालने और त्वचा की समस्याओं को दूर करने में भी मदद कर सकती है।
#2
तुलसी
तुलसी न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि आयुर्वेदिक नजरिए से भी इसे बहुत अहम माना जाता है। तुलसी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद करते हैं।
इसके अलावा तुलसी तनाव कम करने, शरीर की सुरक्षा को बढ़ाने और पाचन तंत्र को सुधारने में भी मदद करती है। तुलसी के सेवन से कई सेहत से जुड़े फायदे मिल सकते हैं।
#3
अजवाइन
अजवाइन एक महत्वपूर्ण मसाला है, जिसका उपयोग कई व्यंजनों में किया जाता है। यह पेट की समस्याओं को दूर करने, भूख बढ़ाने और पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करती है।
अजवाइन में ऐसे तत्व होते हैं, जो पाचन क्रिया को सक्रिय करते हैं और पेट के एसिड को संतुलित रखते हैं।
इसके अलावा अजवाइन का सेवन शरीर की सूजन को कम करने, सांस से जुड़ी समस्याओं का इलाज करने और वजन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है।
#4
दालचीनी
दालचीनी एक सुगंधित मसाला है, जिसका उपयोग मीठे और मसालेदार दोनों प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है।
यह खून में शक्कर के स्तर को नियंत्रित करने, कोलेस्ट्रॉल को कम करने और मधुमेह के जोखिमों को कम करने में मदद करती है।
दालचीनी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद करते हैं।
इसके अलावा दालचीनी का सेवन पाचन क्रिया को सुधारने और शरीर की सुरक्षा को बढ़ाने में भी मदद करता है।
#5
सौंफ
सौंफ एक लोकप्रिय मसाला है, जिसका उपयोग भारतीय रसोई में किया जाता है। यह पाचन क्रिया को सुधारने, सांस से जुड़ी समस्याओं का इलाज करने और भूख बढ़ाने में मदद करता है।
सौंफ में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद करते हैं।
इसके अलावा सौंफ का सेवन मूत्रवर्धक गुणों से युक्त होता है, जो पेशाब से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में सहायक होते हैं।