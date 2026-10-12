मौसमी एलर्जी से राहत दिलाने वाले घरेलू नुस्खे

मौसमी एलर्जी की समस्या से राहत दिलाने में सहायक हैं ये 5 घरेलू नुस्खे

लेखन अंजली 03:57 pm Oct 12, 202603:57 pm

क्या है खबर?

मौसमी एलर्जी एक आम समस्या है, जो बदलते मौसम के कारण होती है। इससे नाक बहना, छींक आना, आंखों में खुजली और सांस लेने में दिक्कत जैसी कई परेशानियां हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप प्राकृतिक रूप से एलर्जी के लक्षणों को कम कर सकते हैं।