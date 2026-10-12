मौसमी एलर्जी की समस्या से राहत दिलाने में सहायक हैं ये 5 घरेलू नुस्खे
क्या है खबर?
मौसमी एलर्जी एक आम समस्या है, जो बदलते मौसम के कारण होती है। इससे नाक बहना, छींक आना, आंखों में खुजली और सांस लेने में दिक्कत जैसी कई परेशानियां हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप प्राकृतिक रूप से एलर्जी के लक्षणों को कम कर सकते हैं।
#1
भाप लेना
भाप लेना एक सरल और प्रभावी तरीका है, जिससे आप मौसमी एलर्जी के लक्षणों को कम कर सकते हैं। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाएं।
अब अपने सिर को तौलिए से ढककर बर्तन के पास झुकें और गहरी सांस लें। यह प्रक्रिया आपकी सांसों को साफ करेगी और नाक की बंदिश को दूर करेगी, जिससे आपको आराम मिलेगा।
इसके अलावा यह आपकी त्वचा को भी ताजगी देगा।
#2
अदरक का सेवन करें
अदरक का सेवन भी मौसमी एलर्जी के लिए फायदेमंद हो सकता है। अदरक में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं।
इसके लिए अदरक की चाय बना सकते हैं या कच्चा अदरक चबा सकते हैं।
आप अदरक का रस भी निकाल सकते हैं और उसे शहद के साथ मिलाकर पी सकते हैं। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और एलर्जी के लक्षण कम होंगे।
#3
हल्दी वाला दूध पिएं
हल्दी वाला दूध एक पारंपरिक उपाय है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। इसमें विशेष तत्व होते हैं, जो सूजन कम करने और संक्रमण से लड़ने में सहायक होते हैं।
इसके लिए एक गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर गर्म करें और रात को सोने से पहले इसे पिएं।
यह आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाएगा और एलर्जी के प्रभाव को कम करेगा।
#4
नींबू पानी पिएं
नींबू पानी विटामिन से भरपूर होता है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है।
इसमें शरीर को साफ करने वाले गुण भी होते हैं, जो शरीर को अंदर से साफ करते हैं और एलर्जी के प्रभाव को कम करते हैं।
इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पिएं। आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद बेहतर हो जाए और यह अधिक प्रभावी बने।
#5
तुलसी की चाय पिएं
तुलसी की चाय भी मौसमी एलर्जी के लिए लाभकारी हो सकती है। तुलसी में विशेष गुण होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं और एलर्जी के लक्षणों को कम करते हैं।
इसके लिए कुछ तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालें और उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें।
इन घरेलू उपायों को अपनाकर आप आसानी से मौसमी एलर्जी से राहत पा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं।