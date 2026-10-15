आयुर्वेद में इन 5 जड़ी-बूटियों का होता है इस्तेमाल, जानें इनके फायदे

गिलोय को 'अमृत' भी कहा जाता है। यह एक बहुत ही प्रभावशाली औषधि है, जो शरीर को साफ करने में मदद करती है।

गिलोय का सेवन करने से शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है और यह कई बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है।

गिलोय का नियमित सेवन करने से शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में मदद मिलती है और मानसिक थकान दूर होती है। यह एक प्राकृतिक उपाय है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है।