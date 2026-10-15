आयुर्वेद में इन 5 जड़ी-बूटियों का होता है इस्तेमाल, जानें इनके फायदे
क्या है खबर?
आयुर्वेद को प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली माना जाता है, जो प्राकृतिक जड़ी-बूटियों का उपयोग करके शरीर और मन को स्वस्थ रखने का काम करती है। आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियां शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। इन जड़ी-बूटियों के कई लाभकारी गुण हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के बारे में बताते हैं, जिनका इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता था।
#1
तुलसी
तुलसी भारतीय संस्कृति में एक अहम स्थान रखती है। इसे पूजा-पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। यह एक पवित्र पौधा है, जिसे घर के आंगन या बगीचे में लगाया जाता है।
तुलसी के कई औषधीय गुण हैं। इसका सेवन करने से शरीर को साफ करने में मदद मिलती है।
इसके अलावा यह तनाव को कम करने में भी सहायक है और शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाती है।
#2
अश्वगंधा
अश्वगंधा का इस्तेमाल आयुर्वेद में सदियों से किया जा रहा है। यह एक ताकतवर जड़ी-बूटी है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है।
अश्वगंधा का सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और यह तनाव को कम करने में भी मदद करती है।
इसके अलावा यह शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाती है और शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करती है।
#3
ब्राह्मी
ब्राह्मी का इस्तेमाल दिमागी शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। ब्राह्मी का सेवन करने से याददाश्त बेहतर होती है और मानसिक स्पष्टता मिलती है।
इसके अलावा यह तनाव को कम करने में भी सहायक है। ब्राह्मी का नियमित सेवन करने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक थकान दूर होती है।
यह एक प्राकृतिक औषधि है, जो दिमागी स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है।
#4
गिलोय
गिलोय को 'अमृत' भी कहा जाता है। यह एक बहुत ही प्रभावशाली औषधि है, जो शरीर को साफ करने में मदद करती है।
गिलोय का सेवन करने से शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है और यह कई बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है।
गिलोय का नियमित सेवन करने से शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में मदद मिलती है और मानसिक थकान दूर होती है। यह एक प्राकृतिक उपाय है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है।
#5
नीम
नीम का इस्तेमाल त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए किया जाता था। नीम का सेवन करने से त्वचा की समस्याओं जैसे कि मुंहासे, झाइयां आदि दूर होती हैं।
इसके अलावा नीम का सेवन करने से बालों की समस्याएं भी दूर होती हैं। इन सभी जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल न केवल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता बल्कि यह हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं से भी जोड़ता है।