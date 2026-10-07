डैंड्रफ से राहत दिला सकते हैं ये 5 हेयर मास्क, ऐसे बनाएं और इस्तेमाल करें

सामग्री: 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 5-6 बूंदें टी ट्री ऑयल।

हेयर मास्क बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: सबसे पहले एक कटोरी में एलोवेरा जेल और टी ट्री ऑयल को डालकर उन्हें अच्छे से मिला लें। अब इस मिश्रण को पूरे सिर में लगाएं और 20-30 मिनट के बाद सिर को गुनगुने पानी से धो लें। टी ट्री ऑयल में ऐसे गुण होते हैं, जो डैंड्रफ की समस्या को दूर कर सकते हैं।