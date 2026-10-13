ब्लड प्रेशर को प्रभावित करने वाली आदतें

ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकती हैं ये 5 आदतें, आज से ही छोड़ें

लेखन अंजली 01:40 pm Oct 13, 202601:40 pm

क्या है खबर?

ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए खान-पान और शारीरिक गतिविधियों के साथ-साथ कुछ आदतों को सुधारना भी जरूरी है। हालांकि, कई लोग बिना सोचे-समझे कुछ ऐसी आदतें अपना लेते हैं, जो धीरे-धीरे उनके ब्लड प्रेशर पर बुरा असर डालती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामान्य आदतों के बारे में बताते हैं, जो ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकती हैं और इन्हें जानकर आप समय रहते इनसे बच सकते हैं।