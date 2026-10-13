ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकती हैं ये 5 आदतें, आज से ही छोड़ें
क्या है खबर?
ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए खान-पान और शारीरिक गतिविधियों के साथ-साथ कुछ आदतों को सुधारना भी जरूरी है। हालांकि, कई लोग बिना सोचे-समझे कुछ ऐसी आदतें अपना लेते हैं, जो धीरे-धीरे उनके ब्लड प्रेशर पर बुरा असर डालती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामान्य आदतों के बारे में बताते हैं, जो ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकती हैं और इन्हें जानकर आप समय रहते इनसे बच सकते हैं।
#1
नमक का अधिक सेवन
अगर आप रोजाना 5 से 6 ग्राम से ज्यादा नमक का सेवन करते हैं तो यह आपकी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है।
इसका कारण है कि नमक में सोडियम की मात्रा अधिक होती है और इसका अधिक सेवन खून में सोडियम के स्तर को असंतुलित कर सकता है।
इससे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसीलिए नमक का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए।
#2
तनाव लेना
तनाव लेने की आदत भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है। दरअसल, तनाव लेने से शरीर में कुछ खास रसायन का स्तर बढ़ जाता है और ये रसायन ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं।
इसलिए तनाव को कम करने के लिए ध्यान, योग और सांस संबंधी व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इससे मानसिक शांति मिलती है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है।
#3
सोने से पहले मोबाइल का उपयोग करना
आजकल कई लोग सोने से पहले मोबाइल का उपयोग करते हैं। यह आदत भी ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकती है।
इसका कारण है कि मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी नींद के लिए जरूरी रसायन को प्रभावित करती है, जिससे नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
इसलिए सोने से पहले मोबाइल का उपयोग करने से बचें। इससे नींद अच्छी आती है और ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है।
#4
अधिक मीठी चीजों का सेवन करना
अधिक मीठी चीजों का सेवन करने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।
मीठी चीजों में शक्कर की मात्रा अधिक होती है और इसका अधिक सेवन खून में शक्कर के स्तर को असंतुलित कर सकता है।
इससे खून की गाढ़ापन बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसलिए मीठे की जगह सेहतमंद विकल्पों का चयन करना चाहिए।
#5
धूम्रपान और शराब पीना
धूम्रपान और शराब पीने की आदत भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है। इन चीजों के सेवन से खून की नलियों में सूजन बढ़ जाती है और इससे ब्लड प्रेशर असंतुलित हो सकता है।
इसलिए इन चीजों का सेवन करने से बचें और अगर आपको इनकी आदत है तो इसे छोड़ने की कोशिश करें। इससे सेहत पर सकारात्मक असर पड़ता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है।