सर्दियों में आपको गर्माहट का अहसास करा सकते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ
क्या है खबर?
सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं। इनमें से एक है गर्माहट देने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना। ये खाद्य पदार्थ शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ कई जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन सर्दियों के दौरान आपके शरीर को गर्माहट देने में मदद कर सकता है।
#1
सूखे मेवे
सूखे मेवे न केवल खाने के लिए बल्कि कई तरह के व्यंजनों के लिए भी उपयोग किए जा सकते हैं। सूखे मेवों में मौजूद प्रोटीन, फाइबर और सेहतमंद वसा ठंड से बचाने में मदद कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त सूखे मेवों में मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे तत्व होते हैं, जो शरीर को गर्माहट देने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए रोजाना बादाम, अखरोट और किशमिश आदि का सेवन करें।
#2
अदरक
अदरक में गर्माहट बढ़ाने वाले गुण होते हैं, जो ठंड के कारण होने वाले संक्रमण से बचाए रखने में मदद कर सकते हैं।
इसके साथ ही यह पाचन क्रिया को ठीक रखने में सहायक है। लाभ के लिए चाय या फिर सब्जी में थोड़ा अदरक डालकर खाएं। इसके अलावा आप चाहें तो अदरक की चाय भी पी सकते हैं।
अदरक का सेवन सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है।
#3
शहद
शहद एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जो शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ इसे कई तरह के संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकता है। इसमें ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं।
लाभ के लिए रोजाना सुबह खाली पेट एक चम्मच शहद का सेवन करें या फिर एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर पिएं। शहद का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद होता है।
#4
हल्दी
हल्दी को पुराने समय से ही सेहत के लिए फायदेमंद मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ इसे कई तरह के संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकते हैं।
लाभ के लिए एक गिलास गर्म दूध में आधी चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पी लें। आप चाहें तो दूध की जगह गर्म पानी में भी हल्दी पाउडर मिला सकते हैं।
#5
दालचीनी
दालचीनी एक ऐसा मसाला है, जो शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ इसे कई तरह के संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकता है। दालचीनी में ऐसे गुण होते हैं, जो इसे सर्दियों के लिए आदर्श बनाते हैं।
लाभ के लिए गर्म पानी में आधी चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर पी लें या फिर गर्म दूध में आधी चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर पी लें।