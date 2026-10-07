सर्दियों में डाइट से जुड़ी इन गलतियों से बचें

सर्दियों में डाइट से जुड़ी ये 5 गलतियां हो सकती हैं स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक

लेखन अंजली 09:00 am Oct 07, 202609:00 am

क्या है खबर?

सर्दियों में ठंड के कारण हमारी दिनचर्या और खान-पान में बदलाव आते हैं। इस दौरान हम अपने शरीर को गर्म रखने के लिए कई उपाय अपनाते हैं, लेकिन कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। आइए आज हम आपको सर्दियों के दौरान की जाने वाली उन गलतियों के बारे में बताते हैं, जो शरीर को गर्माहट देने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को बेअसर कर सकती हैं।