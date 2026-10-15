रोजाना की ये 5 आदतें आपके मुंह के स्वास्थ्य के लिए हैं लाभदायक
क्या है खबर?
अच्छी मौखिक सफाई न केवल आपके दांतों को स्वस्थ रखने में मदद करती है, बल्कि आपके समग्र स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। कई लोग रोजाना ब्रश और फ्लॉस करने के बाद भी मुंह की समस्याओं का सामना करते हैं। इसका मुख्य कारण है कि वे कुछ जरूरी आदतों का पालन नहीं करते। आइए आज हम आपको 5 ऐसी आदतें बताते हैं, जिनका पालन करके आप अपने मुंह के स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं।
#1
नियमित रूप से ब्रश करें
हर दिन 2 बार ब्रश करना बहुत जरूरी है। सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश करना आपके दांतों को गंदगी और कीड़े लगने से बचाने में मदद कर सकता है।
इसके लिए फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करें और हल्के हाथों से 2 मिनट तक ब्रश करें।
इसके बाद आपको पानी से कुल्ला नहीं करना चाहिए, बल्कि मुंह को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए ताकि फ्लोराइड आपके दांतों पर लगा रहे।
#2
रोजाना फ्लॉस करना है जरूरी
ब्रश करने के बाद फ्लॉस करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि ब्रश करना। फ्लॉसिंग से दांतों के बीच की गंदगी साफ हो जाती है, जिससे कीड़े लगने और मसूड़ों की बीमारी का खतरा कम हो जाता है।
अगर फ्लॉसिंग करते समय आपको परेशानी होती है तो एक बार दांतों की सफाई करवाएं। इससे आपको सही तरीके से फ्लॉसिंग करना आ जाएगा।
इसके बाद आप घर पर खुद भी आसानी से फ्लॉसिंग कर पाएंगे।
#3
मुंह को कुल्ला करें
दांतों को ब्रश और फ्लॉस करने के बाद मुंह को कुल्ला करना जरूरी है। इसके लिए आप अपने मुंह की सफाई के लिए पानी या फिर माउथवॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं।
माउथवॉश से कुल्ला करने से आपके मुंह की ताजगी बनी रहती है और बैक्टीरिया खत्म होते हैं।
इसके अलावा आप चाहें तो मुंह की सफाई के लिए नमक वाले पानी से भी कुल्ला कर सकते हैं। यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है।
#4
चीनी के सेवन से बचें
चीनी वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करने से कीड़े लगने और दांतों के टूटने की संभावना बढ़ जाती है।
इसलिए बेहतर होगा कि आप चीनी वाली चीजों का सेवन करने से बचें और उनकी जगह फल, सब्जियां और दूध से बने उत्पादों को अपनी खाने की आदत में शामिल करें। इससे न केवल आपको चीनी की कमी महसूस होगी, बल्कि आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे।
इसके अलावा पानी का सेवन भी बढ़ाएं, जिससे आपके दांतों की सफाई बनी रहेगी।
#5
पीले दांतों से परेशान हैं तो इन 3 चीजों का करें सेवन
अगर आप पीले दांतों से परेशान हैं तो टमाटर, स्ट्रॉबेरी और अनानास का सेवन करें। इन फलों में मौजूद एसिड दांतों की पीली परत को हटाने में मदद करते हैं।
इसके अलावा रोजाना एक गिलास दूध का सेवन जरूर करें। इसमें मौजूद कैल्शियम आपके दांतों के लिए फायदेमंद होता है।
इन आदतों को अपनाकर आप अपने मुंह के स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं और कई समस्याओं से बच सकते हैं।