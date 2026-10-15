रोजाना की ये 5 आदतें आपके मुंह के स्वास्थ्य के लिए हैं लाभदायक

चीनी वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करने से कीड़े लगने और दांतों के टूटने की संभावना बढ़ जाती है।

इसलिए बेहतर होगा कि आप चीनी वाली चीजों का सेवन करने से बचें और उनकी जगह फल, सब्जियां और दूध से बने उत्पादों को अपनी खाने की आदत में शामिल करें। इससे न केवल आपको चीनी की कमी महसूस होगी, बल्कि आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे।

इसके अलावा पानी का सेवन भी बढ़ाएं, जिससे आपके दांतों की सफाई बनी रहेगी।