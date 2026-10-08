हैंडस्टैंड पुश-अप्स से मिल सकते हैं ये 5 फायदे, जानिए कैसे

हैंडस्टैंड पुश-अप्स पूरे शरीर की मांसपेशियों को चुनौती देते हैं। जब आप उलटे लटकते हुए पुश-अप्स करते हैं तो आपके कंधे, पीठ, पेट और पैरों की मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं। इससे आपका पूरा शरीर मजबूत होता है।

इसके अलावा यह एक्सरसाइज आपके हाथों और कंधों की ताकत भी बढ़ाती है, जिससे आप अन्य शारीरिक गतिविधियों को भी आसानी से कर सकते हैं।

रोजाना यह एक्सरसाइज करने से शरीर का संतुलन और स्थिरता में भी सुधार होता है।