सिर की मालिश करने के फायदे

सिर की मालिश से मिल सकते हैं ये फायदे, जरूर बनाएं इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा

लेखन अंजली 06:00 pm Oct 16, 202606:00 pm

क्या है खबर?

सिर की मालिश एक पुरानी और असरदार तकनीक है, जो न केवल सिर को आराम देती है, बल्कि पूरे शरीर और मन को भी शांत करती है। यह तकनीक तनाव को कम करने, बालों की जड़ों को मजबूत करने और नींद को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसके अलावा यह खून के बहाव को बढ़ाती है और सिरदर्द को दूर करती है। आइए जानते हैं कि सिर की मालिश कैसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर अच्छा असर डालती है।