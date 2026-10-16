एसेंशियल ऑयल, खुशबूदार तेल और इत्र में अंतर

एसेंशियल ऑयल, खुशबूदार तेल और इत्र में होता है बड़ा अंतर, जानिए कैसे

लेखन अंजली 10:45 am Oct 16, 202610:45 am

क्या है खबर?

आजकल बाजार में एसेंशियल ऑयल, खुशबूदार तेल और इत्र की भरमार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें क्या अंतर है? ये तीनों उत्पाद सुगंधित होते हैं, लेकिन इनके उपयोग और गुण अलग-अलग होते हैं। इस लेख में हम आपको इन तीनों के बीच के अंतर के बारे में विस्तार से बताएंगे, ताकि आप सही विकल्प चुन सकें और अपने जीवन में इनका सही उपयोग कर सकें। आइए जानते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है।