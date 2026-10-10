आपका सॉस डालने का तरीका खाने को बनाता है ज्यादा सेहतमंद, अध्ययन में हुआ खुलासा

जापान के केइओ विश्वविद्यालय के बिजनेस और कॉमर्स फैकल्टी के डॉ कोसुके मोटोकी ने यह अध्ययन किया। इसे करने में कई अन्य जापानी शोधकर्ताओं ने भी मदद की थी।

इसे जर्नल फूड्स पत्रिका के वॉल्यूम 15 और अंक 17 में प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन का विचार 'गैस्ट्रोनॉमी इनोवेशन कैंपस टोक्यो' (GIC टोक्यो) के रेस्टोरेंट '8go' में डॉ मोटोकी, डॉ यामागुची, डॉ इशिकावा और शेफ नोडा के बीच खाने की कलाकारी और प्लेटिंग को लेकर हुई बातचीत से आया।