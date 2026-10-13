घर पर संक्रमण के जोखिम कम करने के तरीके

घर पर इन 5 तरीकों से संक्रमणों का जोखिम करें कम, सदस्य रहेंगे स्वस्थ

लेखन अंजली 04:09 pm Oct 13, 202604:09 pm

क्या है खबर?

सामान्य संक्रमण जैसे सर्दी, खांसी और फ्लू आदि को फैलने से रोकना बहुत जरूरी है, खासकर जब कोई परिवार का सदस्य इन संक्रमणों से प्रभावित हो तो अन्य सदस्यों के बीच इनका फैलना आम बात है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर सामान्य संक्रमणों के फैलने का जोखिम कम किया जा सकता है। आइए इन तरीकों के बारे में विस्तार से जानते हैं।