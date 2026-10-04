डांडिया नाइट पर जाने वाली हैं? आराम के लिए साथ जरूर ले जाएं ये चीजें
क्या है खबर?
नवरात्रि का त्योहार अपने साथ उमंग और खुशियां लाता है और इस दौरान डांडिया नाइट का आयोजन किया जाता है। इसके दौरान लोग पारंपरिक पोशाकों में तैयार होते हैं और साथ मिलकर गरबा और डांडिया खेलते हैं। अगर आप भी इस साल डांडिया नाइट में शामिल होने की सोच रही हैं तो अपने आराम और सुविधा के लिए अपने साथ ये 5 जरूरी चीजें जरूर लेकर जाएं। ऐसा करके आपको दर्द या परेशानी नहीं महसूस होगी।
#1
आरामदायक जूते
डांडिया नाइट में शामिल होने के लिए आरामदायक जूते चुनें। ऊंची एड़ी के जूतों में नाचने से पैरों में दर्द हो सकता है, इसलिए सपाट या कम ऊंची एड़ी के जूते चुनें।
इससे आप पूरे समय आराम से नाच सकेंगी। इसके अलावा जूतों का चयन करते समय उनकी गुणवत्ता और फिटिंग का भी ध्यान रखें।
जूते थोड़े ढीले होने चाहिए, ताकि पैरों को हवा लगे और वे पसीने से न जलें।
#2
स्नैक्स
वैसे तो कई डांडिया नाइट आयोजनों में खाने की व्यवस्था की जाती है। हालांकि, कई जगहों पर ऐसा नहीं होता है। ऐसे में आपको अपने साथ हल्के-फुल्के स्नैक्स जरूर लेकर जाने चाहिए।
जब आप डांस करके थक जाएं तो आप इन स्नैक्स को खा कर बेहतर महसूस कर सकती हैं और ऊर्जा वापस पा सकती हैं। इनमें आप मेवे, चॉकलेट, एनर्जी बार या फिर मखाना आदि शामिल कर सकती हैं।
#3
मेकअप टच-अप किट
डांडिया नाइट के दौरान पसीने से आपका मेकअप धुल सकता है, इसलिए अपने पास एक मेकअप टच-अप किट जरूर रखें। इसमें पाउडर, लिपस्टिक, आंखों का लाइनर और मस्कारा शामिल करें, ताकि आप समय-समय पर अपने मेकअप को ठीक कर सकें।
इसके अलावा अगर आपका मेकअप थोड़ा बिगड़ जाए तो उसे ठीक करने के लिए एक छोटा आईना साथ रखें। इससे आप तुरंत अपने मेकअप को ठीक कर पाएंगी और पूरे समय सुंदर दिखेंगी।
#4
पानी की बोतल
डांडिया नाइट में लगातार नाचने से पसीना आएगा और शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इससे बचने के लिए अपने साथ एक पानी की बोतल रखें और समय-समय पर पानी पीते रहें।
यह आपके शरीर को तरोताजा रखेगा और आपको ऊर्जा देगा। इसके अलावा आप नारियल पानी या फलों का रस भी पी सकती हैं, जो आपके शरीर को ठंडक देगा और ताजगी महसूस कराएगा।
पानी पीना भूलें नहीं, वर्ना आपको चक्कर आ सकता है।
#5
मोबाइल चार्जर या पावर बैंक
डांडिया नाइट के दौरान फोन की बैटरी खत्म हो सकती है, क्योंकि आप बार-बार तस्वीरें खींच रही होंगी या वीडियो बना रही होंगी।
अपने साथ एक मोबाइल चार्जर या पावर बैंक जरूर रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर अपने फोन को चार्ज कर सकें।
इससे आप अपने फोन का उपयोग कर सकेंगी, बिना किसी रुकावट के और आपकी बैटरी भी खत्म नहीं होगी।
इसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ संपर्क में रह सकेंगी और जरूरी जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकेंगी।