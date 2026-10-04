डांडिया नाइट के लिए जरूरी चीजें

डांडिया नाइट पर जाने वाली हैं? आराम के लिए साथ जरूर ले जाएं ये चीजें

लेखन सयाली 02:50 pm Oct 04, 202602:50 pm

क्या है खबर?

नवरात्रि का त्योहार अपने साथ उमंग और खुशियां लाता है और इस दौरान डांडिया नाइट का आयोजन किया जाता है। इसके दौरान लोग पारंपरिक पोशाकों में तैयार होते हैं और साथ मिलकर गरबा और डांडिया खेलते हैं। अगर आप भी इस साल डांडिया नाइट में शामिल होने की सोच रही हैं तो अपने आराम और सुविधा के लिए अपने साथ ये 5 जरूरी चीजें जरूर लेकर जाएं। ऐसा करके आपको दर्द या परेशानी नहीं महसूस होगी।