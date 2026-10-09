किशोरों को आनी चाहिए ये जीवनरक्षक स्किल्स

किशोरों को जरूर आनी चाहिए ये 5 जीवनरक्षक स्किल्स, जानिए कैसे

लेखन अंजली 04:04 pm Oct 09, 202604:04 pm

क्या है खबर?

किशोरावस्था एक ऐसा समय होता है जब युवा अपने जीवन के कई अहम फैसले लेते हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस दौरान कुछ खास जीवनरक्षक स्किल्स सीखना बहुत जरूरी होता है ताकि वे किसी भी स्थिति में खुद को संभाल सकें। इन स्किल्स से न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहते हैं। आइए इन जीवनरक्षक स्किल्स के बारे में जानते हैं।