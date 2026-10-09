किशोरों को जरूर आनी चाहिए ये 5 जीवनरक्षक स्किल्स, जानिए कैसे
क्या है खबर?
किशोरावस्था एक ऐसा समय होता है जब युवा अपने जीवन के कई अहम फैसले लेते हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस दौरान कुछ खास जीवनरक्षक स्किल्स सीखना बहुत जरूरी होता है ताकि वे किसी भी स्थिति में खुद को संभाल सकें। इन स्किल्स से न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहते हैं। आइए इन जीवनरक्षक स्किल्स के बारे में जानते हैं।
#1
प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान रखें
प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हर किशोर के लिए बहुत जरूरी है। यह स्किल न केवल दुर्घटनाओं के समय मददगार होती है, बल्कि आम दिनचर्या में भी काम आती है।
चोट लगने पर या अचानक तबियत खराब होने पर प्राथमिक चिकित्सा से तुरंत राहत मिलती है।
इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में दूसरों की मदद करने की क्षमता भी विकसित होती है। इसलिए किशोरों को प्राथमिक चिकित्सा के बेसिक नियम और तकनीकें जरूर सीखनी चाहिए।
#2
खाना बनाना सीखें
खाना बनाना एक जरूरी स्किल है, जो किशोरों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। सही पोषण जानने से वे स्वस्थ रहते हैं और बाहरी भोजन पर निर्भर नहीं रहते।
इसके अलावा खुद खाना बनाना सिखने से रचनात्मकता भी बढ़ती है। किशोर अपने पसंदीदा व्यंजन बनाने का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।
साथ ही वे समय प्रबंधन और सफाई जैसे अहम पाठ भी सीखते हैं, जो उनके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उपयोगी होते हैं।
#3
पैसे का सही उपयोग करना सीखें
पैसे का सही तरीके से उपयोग करना सीखना बहुत जरूरी है। किशोरों को बजट बनाना, बचत करना और खर्चों पर नियंत्रण रखना आना चाहिए।
इससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनते हैं और भविष्य में पैसों से जुड़े संकटों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं।
इसके अलावा यह स्किल उन्हें पैसे की अहमियत समझने में मदद करती है और सही निवेश के माध्यम से आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने की क्षमता भी देती है।
#4
समय का सही प्रबंधन करें
समय का सही प्रबंधन एक ऐसा स्किल है, जो किशोरों को अपने सभी कार्यों को सही समय पर पूरा करने में मदद करता है। इससे वे पढ़ाई, खेल-कूद और मनोरंजन सभी गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय निकाल पाते हैं।
इसके अलावा समय प्रबंधन से उनकी उत्पादकता भी बढ़ती है और वे तनाव मुक्त रहते हैं। सही तरीके से समय का उपयोग करने से किशोरों में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होती है।
#5
आत्मरक्षा की तकनीक सीखें
आत्मरक्षा की तकनीक हर किशोर के लिए जरूरी होती जा रही है, खासकर आजकल की दुनिया में जहां सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है।
बेसिक्स जैसे कि भागना, चिल्लाना, खुद को बचाना आदि तकनीकें सीखना बहुत फायदेमंद हो सकता है।
इन सभी स्किल्स को सीखकर किशोर न केवल आत्मनिर्भर बनते हैं बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इन स्किल्स से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।