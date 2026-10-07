सर्दियों के दौरान हाइजीन का रखें खास ख्याल, इन 5 टिप्स को अपनाएं

हाथों को बार-बार धोना एक अच्छा तरीका है, खासकर जब आप बाहर होते हैं या किसी सार्वजनिक जगह पर जाते हैं।

साबुन और पानी से हाथ धोना सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन जब साबुन न हो तो अल्कोहल-बेस्ड हाथ साफ करने वाले का उपयोग करें।

यह आपके हाथों से कीटाणुओं को दूर करता है और आपको बीमारियों से बचाए रखता है। अपने बैग या जेब में हमेशा एक छोटा हैंड सैनिटाइजर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग कर सकें।