सर्दियों के दौरान हाइजीन का रखें खास ख्याल, इन 5 टिप्स को अपनाएं
क्या है खबर?
सर्दियों में हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठंड के मौसम में त्वचा और बालों की देखभाल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कुछ सरल उपायों को अपनाकर आप इस मौसम में भी स्वस्थ और खूबसूरत बने रह सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों में अपनी त्वचा और बालों को स्वस्थ रख सकते हैं और ठंड से बच सकते हैं।
#1
नियमित रूप से नहाएं
नियमित रूप से नहाना बहुत जरूरी है। सर्दियों में कई लोग ठंड की वजह से नहाने से बचते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि आप रोजाना नहाएं ताकि आपकी त्वचा साफ रहे और बीमारियां दूर रहें।
गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें ताकि आपको ठंड न लगे और त्वचा को नमी मिलती रहे। नहाने के बाद त्वचा को मुलायम बनाए रखने के लिए क्रीम या लोशन का उपयोग करें।
#2
हाथों को धोएं
हाथों को बार-बार धोना एक अच्छा तरीका है, खासकर जब आप बाहर होते हैं या किसी सार्वजनिक जगह पर जाते हैं।
साबुन और पानी से हाथ धोना सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन जब साबुन न हो तो अल्कोहल-बेस्ड हाथ साफ करने वाले का उपयोग करें।
यह आपके हाथों से कीटाणुओं को दूर करता है और आपको बीमारियों से बचाए रखता है। अपने बैग या जेब में हमेशा एक छोटा हैंड सैनिटाइजर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग कर सकें।
#3
मॉइस्चराइजर का करें इस्तेमाल
सर्दियों में त्वचा सूखी हो जाती है, इसलिए रोजाना अच्छे क्वालिटी वाले मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें।
नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाना सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि तब आपकी त्वचा सबसे ज्यादा नमी सोखती है। अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा रूखी होती है तो गाढ़ा मॉइस्चराइजर या तेल का उपयोग करें।
इसके अलावा अपने हाथों और पैरों पर भी ध्यान दें क्योंकि ये हिस्से अक्सर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।
#4
बालों को ढककर रखें
सर्दियों में बालों की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ठंड से बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। इसलिए जब भी बाहर जाएं तो टोपी या स्कार्फ पहनें ताकि आपके बाल धूल-मिट्टी और ठंडी हवा से बच सकें।
घर लौटने पर बालों को अच्छे शैम्पू से धोकर कंडीशनर लगाएं ताकि वे मुलायम और चमकदार रहें।
इसके अलावा हफ्ते में 1-2 बार तेल लगाकर हल्का मसाज करें।
#5
अच्छी नींद लें
अच्छी नींद लेना न केवल आपकी सेहत के लिए अच्छा है बल्कि यह आपकी त्वचा और बालों पर भी सकारात्मक असर डालता है।
रात को सोने से पहले अपने चेहरे और बालों को अच्छे से साफ करके सोएं ताकि सुबह उठकर आपका चेहरा तरोताजा दिखे।
अगर आप इन सभी टिप्स को अपनाएंगे तो न केवल बीमारियों से बचे रहेंगे बल्कि आपकी त्वचा भी खिली-खिली रहेगी।