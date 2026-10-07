तैरना बनाम रस्सी कूदना: जानिए कौन-सी एक्सरसाइज है दिल के लिए बेहतर

तैरना और रस्सी कूदने की एक्सरसाइज दोनों ही फायदेमंद हैं। जहां तैरना पूरे शरीर को ठंडे पानी में करने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है, वहीं रस्सी कूदने से शरीर की सहनशक्ति बढ़ती है और वजन घटाने में मदद मिलती है।

अगर आप वजन घटाने या तेज गति वाली एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो रस्सी कूदना बेहतर हो सकता है, वहीं अगर आप तनाव कम करने या पूरे शरीर को ठंडे पानी में करना चाहते हैं तो तैरना चुनें।