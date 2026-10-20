हास्य योग से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

हास्य योग की शुरुआत करने जा रहे हैं? जानिए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

लेखन अंजली 06:00 am Oct 20, 202606:00 am

क्या है खबर?

हास्य योग एक अनोखी और मजेदार एक्सरसाइज है, जो न केवल आपके शरीर को स्वस्थ रखती है, बल्कि आपके मन को भी खुशहाल बनाती है। यह योग की एक खास विधि है, जिसमें हंसने के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जाता है। इस लेख में हम आपको हास्य योग के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप इसे आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें और इसके सभी लाभ उठा सकें।