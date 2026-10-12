गले में खराश है? इन 5 घरेलू उपायों से पाएं राहत
क्या है खबर?
गले में खराश एक आम समस्या है, जो अक्सर सर्दी या संक्रमण के कारण होती है। इससे गले में जलन और दर्द महसूस होता है। इसके लिए कई घरेलू उपाय मौजूद हैं, जिनमें कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन खासतौर पर फायदेमंद हो सकता है। इस लेख में हम आपको 5 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जिनका सेवन गले की खराश को कम करने में मदद कर सकता है और आपको आराम दे सकता है।
#1
शहद का सेवन करें
शहद एक प्राकृतिक औषधि है, जो गले की खराश को कम करने में मदद कर सकता है। इसमें ऐसे गुण होते हैं, जो संक्रमण से लड़ने में सहायक होते हैं।
शहद को गर्म पानी या चाय में मिलाकर पीने से गले की जलन कम होती है और आराम मिलता है।
इसके अलावा शहद का सेवन करने से गले की सूजन भी कम होती है और आपको राहत मिलती है।
#2
अदरक की चाय पिएं
अदरक की चाय में ऐसे गुण होते हैं, जो गले की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। अदरक में मौजूद तत्व बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं।
गर्म पानी में थोड़ी सी कटी हुई अदरक डालकर उबालें, फिर इसे छानकर उसमें शहद मिलाएं और पिएं।
यह मिश्रण न केवल गले की खराश को कम करता है, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है।
#3
तुलसी की पत्तियां चबाएं
तुलसी की पत्तियां ऐसे गुणों से भरपूर होती हैं, जो संक्रमण से लड़ने में सहायक होते हैं। तुलसी की कुछ पत्तियों को चबाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और गले की खराश कम होती है।
इसके अलावा तुलसी की पत्तियां पाचन क्रिया को भी सुधारती हैं और शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती हैं।
#4
लहसुन का इस्तेमाल करें
लहसुन में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं, जो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। लहसुन को कच्चा चबाना या उसके रस को पानी में मिलाकर पीना फायदेमंद हो सकता है।
यह न केवल गले की खराश को कम करता है बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है।
इसके अलावा लहसुन का सेवन करने से शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद मिलती है।
#5
नमक वाले गर्म पानी से गरारे करें
नमक वाले गर्म पानी से गरारे करने से गले की सूजन कम होती है और आराम मिलता है। नमक में ऐसे गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया को मारने में सहायक होते हैं।
इन घरेलू उपायों का नियमित रूप से पालन करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं और जल्द ही स्वस्थ हो सकते हैं।