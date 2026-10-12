गले की खराश से राहत दिलाने वाले घरेलू नुस्खे

गले में खराश है? इन 5 घरेलू उपायों से पाएं राहत

लेखन अंजली 03:29 pm Oct 12, 202603:29 pm

क्या है खबर?

गले में खराश एक आम समस्या है, जो अक्सर सर्दी या संक्रमण के कारण होती है। इससे गले में जलन और दर्द महसूस होता है। इसके लिए कई घरेलू उपाय मौजूद हैं, जिनमें कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन खासतौर पर फायदेमंद हो सकता है। इस लेख में हम आपको 5 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जिनका सेवन गले की खराश को कम करने में मदद कर सकता है और आपको आराम दे सकता है।