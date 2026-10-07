शाही पनीर बनाम कढ़ाई पनीर

शाही पनीर या कढ़ाई पनीर: इनमें से किसे खाना है ज्यादा बेहतर?

लेखन अंजली 05:53 pm Oct 07, 202605:53 pm

क्या है खबर?

पनीर की सब्जियां भारतीय रसोईयों में काफी पसंद की जाती हैं। खासकर शाही पनीर और कढ़ाई पनीर की सब्जियां तो कई लोगों की पसंदीदा हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से किस सब्जी को खाने से ज्यादा फायदा होता है? साथ ही क्या आपको पता है कि इन दोनों व्यंजनों में से किस एक में अधिक कैलोरी और फैट होती है? आइए जानते हैं कि शाही पनीर और कढ़ाई पनीर में से किसका सेवन करना ज्यादा बेहतर है।