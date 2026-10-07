शाही पनीर या कढ़ाई पनीर: इनमें से किसे खाना है ज्यादा बेहतर?
क्या है खबर?
पनीर की सब्जियां भारतीय रसोईयों में काफी पसंद की जाती हैं। खासकर शाही पनीर और कढ़ाई पनीर की सब्जियां तो कई लोगों की पसंदीदा हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से किस सब्जी को खाने से ज्यादा फायदा होता है? साथ ही क्या आपको पता है कि इन दोनों व्यंजनों में से किस एक में अधिक कैलोरी और फैट होती है? आइए जानते हैं कि शाही पनीर और कढ़ाई पनीर में से किसका सेवन करना ज्यादा बेहतर है।
शाही पनीर
शाही पनीर क्या है?
शाही पनीर एक मलाईदार और समृद्ध ग्रेवी वाली सब्जी है, जो आमतौर पर होटलों में परोसी जाती है।
इसे बनाने के लिए टमाटर, क्रीम, काजू, मक्खन और कई तरह के मसालों का उपयोग किया जाता है। इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है और यह नान या परांठे के साथ बहुत अच्छा लगता है।
हालांकि, इस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले क्रीम और मक्खन के कारण इसकी कैलोरी और फैट की मात्रा अधिक होती है।
कढ़ाई पनीर
कढ़ाई पनीर कैसे बनाया जाता है?
कढ़ाई पनीर को बनाने के लिए टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और कई मसालों का उपयोग किया जाता है। इसमें पनीर के टुकड़े डाले जाते हैं, जिससे इसका नाम कढ़ाई पनीर रखा जाता है।
यह व्यंजन थोड़ा तीखा और मसालेदार होता है। इसे भी नान या रोटी के साथ खाया जा सकता है।
कढ़ाई पनीर में ज्यादा मलाईदार ग्रेवी नहीं होती, लेकिन इसमें भी मसालों का उपयोग किया जाता है, जो इसके स्वाद को बढ़ाता है।
अंतर
शाही पनीर और कढ़ाई पनीर में क्या अंतर है?
शाही पनीर की ग्रेवी मलाईदार होती है, जबकि कढ़ाई पनीर की ग्रेवी थोड़ी तीखी और मसालेदार है। शाही पनीर में क्रीम और मक्खन का उपयोग ज्यादा होता है, जिससे इसकी कैलोरी और फैट की मात्रा अधिक होती है।
दूसरी ओर कढ़ाई पनीर में टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च जैसी सब्जियों का उपयोग होता है, जिससे इसकी कैलोरी कम होती है। दोनों व्यंजन अपने-अपने तरीके से स्वादिष्ट हैं, लेकिन सेहत के लिहाज से कढ़ाई पनीर बेहतर विकल्प है।
कैलोरी
शाही पनीर अधिक कैलोरी और फैट वाला होता है
शाही पनीर में क्रीम और मक्खन के कारण इसकी कैलोरी और फैट की मात्रा अधिक होती है। एक सर्विंग (करीब 200 ग्राम) शाही पनीर में लगभग 300-400 कैलोरी होती हैं, जिसमें लगभग 25-30 ग्राम फैट होती है।
यह व्यंजन उन लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, जो वजन नियंत्रित करना चाहते हैं या जिनकी उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या है।
इसके अतिरिक्त यह पाचन तंत्र पर भी भारी पड़ सकता है, जिससे अपच और गैस की समस्या हो सकती है।
सेहत के फायदे
कढ़ाई पनीर खाने से मिल सकते हैं सेहत के फायदे
कढ़ाई पनीर में टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च जैसी सब्जियों का उपयोग होता है, जो विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। इसमें मौजूद मसाले जैसे अदरक और लहसुन भी पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करते हैं।
इसके अतिरिक्त इसमें कम कैलोरी होती हैं, जिससे वजन नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।
यह व्यंजन मधुमेह रोगियों के लिए भी सुरक्षित है क्योंकि इसमें कम शक्कर होती है और यह रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखता है।