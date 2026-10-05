सोशल मीडिया पर सक्रीय रहने वाले बुजुर्ग रहते हैं अकेले (तस्वीर: पिक्सेल)

ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले बुजुर्गों में बढ़ रहा है अकेलापन, नए अध्ययन का खुलासा

लेखन सयाली 02:44 pm Oct 05, 202602:44 pm

क्या है खबर?

आज के दौर में हर कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, फिर चाहे वह युवा हो या बुजुर्ग। आम तौर पर लोग मानते हैं कि सोशल मीडिया बुजुर्गों के लिए समय काटने और अपनों से जुड़े रहने का अच्छा जरिया है। हालांकि, अब इसकी वजह से उनकी मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। दरअसल, दक्षिण कोरिया के एक नए अध्ययन में खुलासा हुआ है कि सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रीय रहने वाले बुजुर्ग अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं।