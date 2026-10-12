हृदय के लिए लाभदायक संतोल

हृदय के लिए लाभदायक हो सकता है संतोल, जानिए इसके फायदे

लेखन अंजली 03:02 pm Oct 12, 202603:02 pm

क्या है खबर?

संतोल एक ऐसा फल है, जो अपने अनोखे स्वाद और पौष्टिक गुणों के लिए जाना जाता है। यह फल न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि दिल की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। संतोल में पाए जाने वाले विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे संतोल का सेवन दिल के लिए फायदेमंद हो सकता है और इसे खाने की आदतों में कैसे शामिल किया जा सकता है।