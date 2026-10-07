दौड़ना बनाम तैरना: मानसिक स्वास्थ्य पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है?

दौड़ना एक ऐसी गतिविधि है, जो आपको आत्मविश्वास दे सकती है। जब आप नियमित रूप से दौड़ते हैं और अपनी दूरी या समय में सुधार देखते हैं तो यह आपको एक उपलब्धि का अनुभव देता है।

यह उपलब्धि आपके आत्म-सम्मान को बढ़ाती है और आपको अन्य क्षेत्रों में भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है।

इसके अलावा दौड़ने से आपके शरीर में खुशी देने वाले हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो आपको खुश और उत्साहित महसूस कराता है।