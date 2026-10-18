रसोई काउंटर को ऐसे रखें साफ-सुथरा

रसोई काउंटर को साफ-सुथरा रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

लेखन अंजली 09:00 am Oct 18, 202609:00 am

क्या है खबर?

रसोई घर का एक अहम हिस्सा है, जहां परिवार के सदस्यों के साथ-साथ मेहमानों को भी समय-समय पर भोजन परोसा जाता है। ऐसे में जरूरी है कि रसोई की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके लिए रसोई काउंटर को साफ-सुथरा रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पर खाना बनता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर रसोई काउंटर पर फैली अव्यवस्था को दूर किया जा सकता है।