रसोई काउंटर को साफ-सुथरा रखने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
रसोई घर का एक अहम हिस्सा है, जहां परिवार के सदस्यों के साथ-साथ मेहमानों को भी समय-समय पर भोजन परोसा जाता है। ऐसे में जरूरी है कि रसोई की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके लिए रसोई काउंटर को साफ-सुथरा रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पर खाना बनता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर रसोई काउंटर पर फैली अव्यवस्था को दूर किया जा सकता है।
#1
रोजाना साफ करें रसोई काउंटर
रसोई काउंटर को साफ रखने के लिए रोजाना सफाई करना जरूरी है। खाना बनाने के बाद काउंटर पर फैले हुए तेल, मसाले और अन्य गंदगी को तुरंत साफ करें।
इसके लिए आप गर्म पानी और हल्के साबुन का उपयोग कर सकते हैं। इससे न केवल काउंटर साफ रहेगा, बल्कि कीटाणुओं से भी छुटकारा मिलेगा।
नियमित सफाई से काउंटर की चमक भी बनी रहती है और यह लंबे समय तक नया जैसा दिखता है।
#2
अनावश्यक सामान हटाएं
रसोई काउंटर पर अनावश्यक सामान रखना अव्यवस्था का कारण बन सकता है। इसलिए यहां पर केवल वही चीजें रखें, जिनकी आपको रोजाना जरूरत होती है जैसे कि थोड़े से बर्तन, फल या सब्जियों की टोकरी आदि।
इससे न केवल काउंटर अधिक जगहदार लगेगा, बल्कि खाना बनाते समय भी आसानी होगी।
इसके अलावा इससे रसोई की सुंदरता भी बढ़ेगी और यह अधिक व्यवस्थित दिखेगी।
#3
भंडारण डिब्बों का करें इस्तेमाल
अगर आपके पास रसोई में छोटे-मोटे सामान जैसे कि चम्मच, कांटा, चाय की पत्ती आदि रखने के लिए जगह कम है तो आप भंडारण डिब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये डिब्बे आपके काउंटर को अव्यवस्था मुक्त बनाए रखने में मदद करेंगे और आप आसानी से अपने काम कर सकेंगे।
इसके अलावा इससे रसोई की सजावट भी बेहतर होगी। भंडारण डिब्बों का उपयोग करके आप अपनी रसोई को व्यवस्थित और सुंदर बना सकते हैं।
#4
अलमारियों और दराजों का करें उपयोग
रसोई की अलमारियों और दराजों का उपयोग करके आप बहुत सी जगह बचा सकते हैं, जिससे आपका काउंटर साफ-सुथरा रहेगा।
इन अलमारियों में आप अपनी प्लेट्स, बर्तन, मसाले आदि रख सकते हैं। इससे न केवल आपकी रसोई व्यवस्थित रहेगी, बल्कि आपके काउंटर पर भी कम सामान होगा।
इसके अलावा आप दराजों में छोटे-मोटे सामान जैसे चम्मच, कांटा आदि रख सकते हैं। इससे आपकी रसोई की सुंदरता भी बढ़ेगी और काम करना आसान हो जाएगा।
#5
नियमित रूप से करें जांच
हर महीने या दो महीने में एक बार अपनी रसोई की जांच जरूर करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कहीं कोई पुरानी चीज तो नहीं रखी हुई है।
अगर कोई पुराना सामान मिल जाए तो उसे तुरंत फेंक दें या जरूरतमंदों को दे दें। इससे आपकी रसोई हमेशा नई जैसी दिखेगी और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपनी रसोई को हमेशा साफ-सुथरा रख सकते हैं।