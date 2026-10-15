खाना बनाते समय ऐसे कम करें नमक का इस्तेमाल

रोजाना खाना बनाते समय इन 5 तरीकों से कम करें नमक का इस्तेमाल

लेखन अंजली 10:00 am Oct 15, 202610:00 am

क्या है खबर?

अधिक नमक का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यह उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी और गुर्दे की समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए रोजाना खाना बनाते समय कम नमक का इस्तेमाल करना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और व्यावहारिक तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने खाने में नमक की मात्रा कम कर सकते हैं। इन तरीकों से न केवल आपका खाना स्वादिष्ट बनेगा बल्कि आपकी सेहत भी बेहतर होगी।