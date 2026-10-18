कद्दू बनाम शकरकंद: जानिए इनमें से किसका सेवन है ज्यादा फायदेमंद

कद्दू और शकरकंद दोनों ही सब्जियां स्वादिष्ट होने के साथ-साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, लेकिन इनमें से किसी एक का चयन करते समय अपने स्वास्थ्य और जरूरतों पर ध्यान देना जरूरी है।

उदाहरण के लिए अगर आप आंखों की रोशनी को बेहतर करना चाहते हैं तो कद्दू का चयन करें, वहीं अगर आप पाचन क्रिया को सही रखना चाहते हैं तो शकरकंद को चुनें। इसके अलावा, इनका सेवन एकसाथ भी किया जा सकता है।