सर्दियों में इन 5 तरीकों से अपने घर को करें तैयार, ठंड से रहेंगे सुरक्षित

खिड़कियों और दरवाजों के किनारों से ठंडी हवा का प्रवेश हो सकता है। ऐसे में इन दरारों को बंद करना जरूरी है।

इसके लिए आप दरवाजे और खिड़कियों के किनारों पर मौसम की पट्टियां लगा सकते हैं।

इसके अलावा आप दरवाजों के नीचे वाले हिस्से को बंद करने के लिए गद्देदार पट्टियां भी लगा सकते हैं। इनका इस्तेमाल ठंडी हवा को घर में आने से रोकने के साथ-साथ घर के अंदर की गर्म हवा को बाहर जाने से भी रोकेगा।