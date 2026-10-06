सर्दियों में गर्भवती महिलाओं का ऐसे रखें ध्यान

ठंड के मौसम में गर्भवती महिलाएं रखें इन 5 बातों का खास ध्यान, होगा फायदा

लेखन अंजली 11:53 am Oct 06, 202611:53 am

क्या है खबर?

ठंड का मौसम गर्भवती महिलाओं के लिए कई चुनौतियां ला सकता है। इस दौरान उन्हें न केवल अपनी सेहत का ख्याल रखना होता है, बल्कि अपने होने वाले बच्चे की भी देखभाल करनी होती है। ठंड में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इनसे बचाव करना जरूरी है। इसके अलावा ठंड के कारण त्वचा और बालों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि ठंड के मौसम में गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए।