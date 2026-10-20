घर के बगीचे में संतरे का पेड़ लगाना चाहते हैं? जानें इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

संतरे का पेड़ लगाने के लिए आप दो तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे बीज बोकर या फिर छोटे पौधा लगाकर।

अगर आप बीज बो रहे हैं तो उन्हें पहले पानी में भिगोकर 24 घंटे रख दें ताकि वे अंकुरित हो सकें। इसके बाद बीजों को 1-2 इंच गहरी मिट्टी में डालें और हल्का पानी दें, वहीं अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो उसे गड्ढे में डालकर चारों ओर मिट्टी भरें और अच्छे से पानी दें।