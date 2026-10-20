घर के बगीचे में संतरे का पेड़ लगाना चाहते हैं? जानें इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
क्या है खबर?
संतरे का पेड़ न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर आप सोच रहे हैं कि घर पर संतरे का पेड़ कैसे लगाया जा सकता है तो यह जानकारी आपके लिए ही है। हम आपको कदम दर कदम जानकारी देंगे ताकि आप आसानी से अपने बगीचे या आंगन में संतरे का पेड़ लगा सकें और उसकी देखभाल कर सकें।
#1
सही मिट्टी का चयन करें
संतरे का पेड़ लगाने के लिए सबसे पहले सही मिट्टी का चयन करना जरूरी है। ऐसी मिट्टी चुनें, जिसमें पानी जल्दी निकल सके और पोटाशियम की मात्रा अधिक हो।
आप रेत, गोबर की खाद और गिल्टी मिट्टी का मिश्रण बना सकते हैं ताकि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी न हो।
इसके अलावा मिट्टी का अम्लीय स्तर 6 से 7 के बीच होना चाहिए ताकि पेड़ अच्छे से बढ़ सके।
#2
बीज बोना या पौधा लगाना
संतरे का पेड़ लगाने के लिए आप दो तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे बीज बोकर या फिर छोटे पौधा लगाकर।
अगर आप बीज बो रहे हैं तो उन्हें पहले पानी में भिगोकर 24 घंटे रख दें ताकि वे अंकुरित हो सकें। इसके बाद बीजों को 1-2 इंच गहरी मिट्टी में डालें और हल्का पानी दें, वहीं अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो उसे गड्ढे में डालकर चारों ओर मिट्टी भरें और अच्छे से पानी दें।
#3
धूप और छांव का ध्यान रखें
संतरे के पेड़ को बढ़ने के लिए पर्याप्त धूप की जरूरत होती है इसलिए इसे ऐसी जगह पर लगाएं जहां रोजाना 6-8 घंटे धूप मिल सके।
हालांकि, बहुत ज्यादा तेज धूप से बचाने के लिए पेड़ के ऊपर हल्का छाया देने वाले कपड़े या जाल लगा सकते हैं।
इसके अलावा पेड़ को समय-समय पर जांचते रहें ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का समय रहते समाधान किया जा सके और उसका विकास सही तरीके से हो सके।
#4
नियमित पानी दें
संतरे के पेड़ को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से पानी देना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा पानी न दें क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं।
सबसे अच्छा तरीका यह है कि सुबह या शाम के समय हल्का पानी दें जब मिट्टी सूखी लगे। बारिश के मौसम में खुद-ब-खुद पर्याप्त पानी मिल जाएगा।
इसके अलावा हर 2-3 हफ्ते में एक बार जैविक खाद डालें ताकि पेड़ को जरूरी पोषण मिलता रहे।
#5
छंटाई करना सीखें
छंटाई करना बहुत जरूरी है ताकि पेड़ का आकार सही रहे और वह अच्छे से फल दे सके। इसके लिए सूखे या खराब शाखाओं को काट दें साथ ही नए पत्तों और शाखाओं को भी समय-समय पर काटते रहें।
इससे पेड़ को हवा और धूप अच्छी तरह मिल सकेगी जिससे उसका विकास बेहतर होगा।
इस प्रकार इन सरल तरीकों को अपनाकर आप आसानी से अपने घर पर संतरे का पेड़ लगा सकते हैं।