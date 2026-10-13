सोफा खरीदने का बना रहे हैं प्लान? इन 5 बातों का रखें ध्यान

सोफा खरीदते समय उसके रंग का चयन भी अहम होता है। ऐसा रंग चुनें जो आपके घर की बाकी सजावट से मेल खाता हो और देखने में अच्छा लगे।

हल्के रंग जैसे बेज या क्रीम हमेशा अच्छे रहते हैं क्योंकि ये हर प्रकार की सजावट के साथ आसानी से मेल खाते हैं।

हालांकि, अगर आपके घर में छोटे बच्चे या पालतू जानवर हैं तो गहरे रंग जैसे भूरे या काले रंग के सोफे बेहतर विकल्प हो सकते हैं।