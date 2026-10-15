हिमाचल प्रदेश की यात्रा से जुड़ी जरूरी बातें

हिमाचल प्रदेश की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं? जान लें ये 5 जरूरी बातें

लेखन अंजली 12:20 pm Oct 15, 202612:20 pm

क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तर भाग में स्थित एक खूबसूरत राज्य है, जो अपने पहाड़ी इलाकों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां की ठंडी जलवायु और हरे-भरे जंगल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हिमाचल में शिमला, मनाली, धर्मशाला और कुल्लू जैसी कई लोकप्रिय जगहें हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश घूमने की योजना बना रहे हैं तो आइए आज हम आपको कुछ जरूरी बातें बताते हैं ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और यादगार बन सके।