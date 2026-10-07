सर्दियों में घूमने का बनाते हैं प्लान? भूल से भी न करें ये 5 गलतियां

सर्दियों में घूमने से पहले मौसम की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। कई लोग बिना मौसम की जानकारी लिए ही यात्रा पर निकल पड़ते हैं, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

मौसम की जानकारी लेने से आप यह जान सकते हैं कि कहां बर्फबारी हो रही है और कहां नहीं, जिससे आप अपनी यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बना सकते हैं।

इसके लिए आप मौसम विभाग की वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।