पिलेट्स बनाम क्रॉसफिट: कोर स्ट्रेंथ के लिए कौन-सी एक्सरसाइज है बेहतर?
क्या है खबर?
आजकल लोग फिटनेस के प्रति काफी जागरूक हो गए हैं और इसके लिए वे अलग-अलग तरह के व्यायाम का हिस्सा बना रहे हैं। पिलेट्स और क्रॉसफिट भी ऐसे ही व्यायाम हैं, जो शरीर को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, इन दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी है ताकि आप अपने लिए सही विकल्प चुन सकें। आइए जानते हैं कि इन दोनों में से कोर स्ट्रेंथ के लिए कौन-सी एक्सरसाइज बेहतर है।
पिलेट्स
पिलेट्स के फायदे
पिलेट्स एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो मुख्य रूप से शरीर के कोर मांसपेशियों को मजबूत करने पर ध्यान देती है।
इससे शरीर की स्थिरता और संतुलन बढ़ता है। पिलेट्स से शरीर की लचीलापन भी बढ़ती है और यह पूरे शरीर के लिए एक संतुलित कसरत होती है।
इसके नियमित अभ्यास से सांस लेने की क्षमता में सुधार होता है और मानसिक शांति भी मिलती है। यह एक्सरसाइज चोट के खतरे को कम करने में भी मदद करती है।
क्रॉसफिट
क्रॉसफिट के फायदे
क्रॉसफिट एक उच्च तीव्रता वाली एक्सरसाइज है, जिसमें कई तरह के व्यायाम शामिल होते हैं, जैसे वजन उठाना, दौड़ना, रस्सी कूदना आदि।
यह पूरे शरीर की ताकत और सहनशक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। क्रॉसफिट से कैलोरी तेजी से जलती है और पाचन क्रिया में सुधार होता है।
इसके अलावा यह एक्सरसाइज शारीरिक शक्ति और सहनशक्ति को बढ़ाने में भी मदद करती है। क्रॉसफिट से समय के साथ शरीर की संरचना में भी सुधार होता है।
अंतर
पिलेट्स और क्रॉसफिट में क्या अंतर है?
पिलेट्स और क्रॉसफिट दोनों ही अलग-अलग प्रकार की एक्सरसाइज हैं। जहां पिलेट्स मुख्य रूप से कोर मांसपेशियों पर ध्यान देता है, वहीं क्रॉसफिट पूरे शरीर की ताकत और सहनशक्ति को बढ़ाता है।
पिलेट्स से शरीर की लचीलापन बढ़ती है और यह चोट के खतरे को कम करने में मदद करता है। दूसरी ओर क्रॉसफिट से कैलोरी तेजी से जलती है और पाचन क्रिया में सुधार होता है।
इस प्रकार दोनों ही एक्सरसाइज के अपने-अपने फायदे हैं।
चयन
दोनों में से किसे चुनना चाहिए?
आपका चयन इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी फिटनेस जरूरतें क्या हैं। अगर आप केवल कोर स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो पिलेट्स आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है।
दूसरी ओर अगर आप पूरे शरीर की ताकत और सहनशक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो क्रॉसफिट चुनें। दोनों ही एक्सरसाइज सेहत के लिए लाभकारी हैं, लेकिन सही चयन करने पर ही आप अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।