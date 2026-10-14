पिलेट्स बनाम क्रॉसफिट

पिलेट्स बनाम क्रॉसफिट: कोर स्ट्रेंथ के लिए कौन-सी एक्सरसाइज है बेहतर?

लेखन अंजली 02:30 pm Oct 14, 202602:30 pm

क्या है खबर?

आजकल लोग फिटनेस के प्रति काफी जागरूक हो गए हैं और इसके लिए वे अलग-अलग तरह के व्यायाम का हिस्सा बना रहे हैं। पिलेट्स और क्रॉसफिट भी ऐसे ही व्यायाम हैं, जो शरीर को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, इन दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी है ताकि आप अपने लिए सही विकल्प चुन सकें। आइए जानते हैं कि इन दोनों में से कोर स्ट्रेंथ के लिए कौन-सी एक्सरसाइज बेहतर है।