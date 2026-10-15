ऑयल पुलिंग से जुड़े इन 5 भ्रमों को सच मानते हैं लोग, जानिए इनकी सच्चाई

ऑयल पुलिंग से जुड़े इन 5 भ्रमों को सच मानते हैं लोग, जानिए इनकी सच्चाई
क्या है खबर?
ऑयल पुलिंग एक पुरानी आयुर्वेदिक विधि है, जिसमें मुंह में तेल को कुछ समय तक घुमाया जाता है। इससे शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं और कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। हालांकि, इसके असर को लेकर कई गलतफहमियां प्रचलित हैं। आइए आज हम आपको ऑयल पुलिंग से जुड़े भ्रम और उनकी सच्चाई बताते हैं ताकि आप सही जानकारी के साथ इसका उपयोग कर सकें और इसके असली लाभ पा सकें।
#1
भ्रम- ऑयल पुलिंग दांतों की सफाई का सबसे अच्छा तरीका है
कई लोग सोचते हैं कि ऑयल पुलिंग दांतों की सफाई का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है।
ऑयल पुलिंग दांतों की सफाई में मदद कर सकता है, लेकिन इसे ब्रश और फ्लॉसिंग का विकल्प नहीं माना जा सकता। दांतों की अच्छी सफाई के लिए ब्रश और पेस्ट का उपयोग जरूरी है। इससे प्लाक हटता है और कैविटी का खतरा कम होता है।
#2
भ्रम- ऑयल पुलिंग से सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं
ऑयल पुलिंग से जुड़ी एक गलतफहमी यह भी है कि यह हर तरह की बीमारी का इलाज कर सकता है। हालांकि, सच्चाई यह है कि ऑयल पुलिंग कई स्वास्थ्य लाभ दे सकता है, लेकिन यह हर बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, खासकर गंभीर बीमारियों के लिए डॉक्टर की सलाह और इलाज जरूरी होता है। इसलिए इसे सिर्फ एक सहायक उपाय माना जाना चाहिए, न कि हर समस्या का समाधान।
#3
भ्रम- सुबह खाली पेट ऑयल पुलिंग करना जरूरी है
यह भी एक आम धारणा है कि सुबह खाली पेट ही ऑयल पुलिंग करना सबसे अच्छा होता है।
हालांकि, इसका सही समय व्यक्ति की दिनचर्या पर निर्भर करता है। अगर आप सुबह के समय इसे करने में असहज महसूस करते हैं तो किसी भी समय कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे नियमित रूप से करें और सही तरीके से करें ताकि इसके सभी लाभ प्राप्त कर सकें।
#4
भ्रम- ऑयल पुलिंग से वजन घटाने में मदद मिलती है
कई लोग मानते हैं कि ऑयल पुलिंग से वजन घटाने में मदद मिलती है, जबकि इसका सीधा संबंध वजन घटाने से नहीं होता।
हालांकि, यह पाचन तंत्र को सुधार सकता है और शरीर की ऊर्जा को बढ़ावा दे सकता है, जिससे वजन प्रबंधन में थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन इसे मुख्य उपाय नहीं माना जा सकता। संतुलित आहार और नियमित एक्सरसाइज से ही वजन घटाने में असली सफलता मिलती है।
#5
भ्रम- ऑयल पुलिंग हर किसी के लिए सुरक्षित होता है
ऑयल पुलिंग आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन यह हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता, खासकर छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इससे बचना चाहिए क्योंकि इनके लिए पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
इन भ्रमों को समझकर आप सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑयल पुलिंग का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको इसके असली फायदों का पूरा लाभ मिलेगा।