ऑयल पुलिंग से जुड़े भ्रम

ऑयल पुलिंग से जुड़े इन 5 भ्रमों को सच मानते हैं लोग, जानिए इनकी सच्चाई

लेखन अंजली 03:46 pm Oct 15, 202603:46 pm

क्या है खबर?

ऑयल पुलिंग एक पुरानी आयुर्वेदिक विधि है, जिसमें मुंह में तेल को कुछ समय तक घुमाया जाता है। इससे शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं और कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। हालांकि, इसके असर को लेकर कई गलतफहमियां प्रचलित हैं। आइए आज हम आपको ऑयल पुलिंग से जुड़े भ्रम और उनकी सच्चाई बताते हैं ताकि आप सही जानकारी के साथ इसका उपयोग कर सकें और इसके असली लाभ पा सकें।