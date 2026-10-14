नाशपाती बनाम केला: जानिए इनमें से किसका सेवन है अधिक लाभदायक

केला पोटेशियम, विटामिन-C, विटामिन-B6 और फाइबर का अच्छा स्रोत है। यह ऊर्जा देने वाला फल है और जल्दी पच जाता है।

केले में ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं। यह दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है और पाचन तंत्र को सुधारता है।

इसके अलावा केले का सेवन मूड को बेहतर करने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और वजन नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है।