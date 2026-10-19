ओट्स चीला बनाम बेसन चीला: इनमें से किसमें है ज्यादा प्रोटीन?
क्या है खबर?
चीला एक पौष्टिक और स्वादिष्ट नाश्ता है, जो आसानी से बनाया जा सकता है। यह अलग-अलग प्रकार के आटे से बनाया जा सकता है, लेकिन ओट्स और बेसन के चीले सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। दोनों ही विकल्प सेहत के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन इनमें से कौन सा ज्यादा प्रोटीन प्रदान करता है? इस लेख में हम इन दोनों चीले के पोषण मूल्य की तुलना करेंगे ताकि आप अपने स्वास्थ्य के लिए सही विकल्प चुन सकें।
ओट्स चीला
ओट्स चीला क्या है?
ओट्स चीला ओट्स के आटे से बनाया जाता है, जिसमें सब्जियां, मसाले और कभी-कभी दही भी मिलाया जाता है। यह एक सेहतमंद नाश्ता है क्योंकि ओट्स में फाइबर, विटामिन और खनिज होते हैं।
ओट्स चीले को बनाने के लिए ओट्स को पीसकर पाउडर बना लिया जाता है, फिर इसमें पानी डालकर घोल तैयार किया जाता है।
इस घोल में बारीक कटी सब्जियां और मसाले मिलाकर तवे पर पकाया जाता है।
बेसन चीला
बेसन चीला कैसे बनाया जाता है?
बेसन चीला बेसन यानी चने के आटे से बनाया जाता है, जिसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अन्य सब्जियां मिलाई जाती हैं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को पानी में घोल बनाकर तैयार किया जाता है, फिर इसमें बारीक कटी सब्जियां और मसाले मिलाए जाते हैं।
इसके बाद तवे पर तेल लगाकर इस घोल को फैलाया जाता है और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाया जाता है।
लाभ
ओट्स चीले के लाभ
ओट्स चीला फाइबर का अच्छा स्रोत है, जो पाचन तंत्र को सही रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। इसमें मौजूद विशेष प्रकार का फाइबर रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। इसके अलावा ओट्स में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं। ओट्स चीला कम कैलोरी वाला होता है, जो वजन नियंत्रित रखने में सहायक है।
पोषण गुण
बेसन चीले के पोषण गुण
बेसन चीला प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, जो मांसाहारी भोजन करने वालों के लिए भी एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज भी होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।
बेसन में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को सही रखता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा बेसन चीला रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मददगार है।
फर्क
प्रोटीन की मात्रा का फर्क
अब सवाल यह उठता है कि इनमें से किस चीले में ज्यादा प्रोटीन होती है? ओट्स चीले में प्रति 100 ग्राम लगभग 13 ग्राम प्रोटीन होती है, जबकि बेसन चीले में प्रति 100 ग्राम लगभग 22 ग्राम प्रोटीन होती है।
इस प्रकार बेसन चीला ओट्स चीले से ज्यादा प्रोटीन प्रदान करता है। दोनों ही चीला सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा प्रोटीन चाहते हैं तो बेसन चीला बेहतर विकल्प हो सकता है।