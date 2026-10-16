नीम की पत्तियां बनाम करी पत्ता: किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए है बेहतर?

नीम की पत्तियां एलर्जी रोधी, सूजन कम करने वाले और जीवाणु नाशक गुणों से भरपूर होती हैं। ये गुण मिलकर त्वचा की एलर्जी, सूजन और जीवाणु संक्रमण से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं।

नीम की पत्तियों का सेवन शरीर में इंसुलिन का उत्पादन बढ़ाने में भी मदद कर सकता है, जिससे रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। ये पत्तियां पाचन क्रिया को सही रखने में भी असरदार मानी जाती हैं।