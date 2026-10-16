रीढ़ की हड्डियों की समस्याओं से जुड़े संकेत

गर्दन में दर्द, जकड़न आदि समस्याएं नजर आएं तो न करें नजरअंदाजी, हो सकता है खतरनाक

लेखन अंजली 04:00 pm Oct 16, 202604:00 pm

क्या है खबर?

अगर आपको गर्दन में दर्द, जकड़न या कोई अन्य समस्या महसूस हो तो इसे नजरअंदाज न करें। ये लक्षण रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियों का संकेत हो सकते हैं। समय रहते इन समस्याओं का इलाज न कराने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको इन लक्षणों के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि आप सही समय पर डॉक्टर से संपर्क कर सकें और अपनी सेहत का ध्यान रख सकें।