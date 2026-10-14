गरबा खेलते समय इन संकेतों को न करें नजरअंदाज

गरबा खेलते समय शरीर इन संकेतों को देने लगे तो न करें नजरअंदाज

लेखन अंजली 10:23 am Oct 14, 202610:23 am

क्या है खबर?

नवरात्रि के दौरान गरबा खेलना एक मजेदार गतिविधि है, लेकिन अगर आप इसे बहुत ज्यादा करते हैं तो इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको गरबा करते समय चक्कर, तेज दिल धड़कना, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द या अत्यधिक थकान महसूस हो तो इसे हल्के में न लें क्योंकि ये संकेत ज्यादा उत्तेजना या शरीर में ऊर्जा के बढ़ते स्तर के कारण हो सकते हैं। आइए आज शरीर से मिलने वाले संकेतों के बारे में जानें।