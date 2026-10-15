नवरात्रि: व्रत के दौरान इन 5 तरीकों से बनाएं अपने भोजन को सेहतमंद
क्या है खबर?
नवरात्रि के दौरान व्रत रखना आम बात है, लेकिन इस समय खाने-पीने पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। व्रत के समय लोग आलू, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, साबूदाना और फल आदि का सेवन करते हैं। हालांकि, इन खाद्य पदार्थों से मिलने वाले पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए कुछ सेहतमंद विकल्पों को अपने भोजन का हिस्सा बनाना भी जरूरी है। आइए जानें कैसे आप अपने व्रत वाले भोजन को सेहतमंद बना सकते हैं।
#1
व्रत वाले खाने में शामिल करें फाइबर वाली सब्जियां
व्रत के दौरान आलू और कंदमूल जैसी सब्जियों का सेवन होता है, जिनमें फाइबर की मात्रा कम होती है, जिससे पाचन धीमा हो सकता है।
ऐसे में फाइबर वाली सब्जियों को अपने व्रत वाले खाने में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। आप अपने खाने में लौकी, अरबी, मूली और पत्तेदार सरसों जैसी सब्जियों को जोड़ सकते हैं।
#2
व्रत वाले खाने में शामिल करें साबूदाना
साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी की भरपूर मात्रा होती है, जिससे यह व्रत के दौरान ऊर्जा प्रदान करता है। यह मांसपेशियों को ताकत देने और पाचन क्रिया को ठीक रखने में भी मदद करता है।
साबूदाना का सेवन करने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं, जिससे आप दिनभर ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं।
आप चाहें तो साबूदाना चाट, साबूदाना टिक्की और साबूदाना खीर आदि बनाकर खा सकते हैं।
#3
व्रत वाले खाने में शामिल करें सूखे मेवे
सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, काजू और किशमिश कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।
इन्हें व्रत के दौरान खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और यह दिल को स्वस्थ रखने, शरीर के काम को तेज करने और मांसपेशियों को ताकत देने में सहायक होते हैं।
सूखे मेवे आपके व्रत के भोजन को सेहतमंद बना सकते हैं। आप चाहें तो सूखे मेवों को भूनकर चाय के साथ स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं।
#4
व्रत वाले खाने में शामिल करें दही
दही में ऐसे जीवाणु होते हैं, जो पाचन को ठीक रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा, दही में हड्डियों को मजबूत बनाने वाले तत्व होते हैं।
दही में मौजूद प्रोटीन और विटामिन मांसपेशियों को ताकत देने में सहायक होते हैं। दही का सेवन आपके व्रत के भोजन को पोषक बना सकता है।
#5
व्रत वाले खाने में शामिल करें नींबू पानी
नींबू पानी में विटामिन-C होता है, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। यह पाचन को भी ठीक रख सकता है और शरीर को पानी की कमी से बचाता है।
सुबह खाली पेट नींबू पानी का सेवन करने से आप दिनभर तरोताजा महसूस कर सकते हैं। हालांकि, इसमें चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करें।