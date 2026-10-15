व्रत के भोजन को ऐसे बनाएं सेहतमंद

नवरात्रि: व्रत के दौरान इन 5 तरीकों से बनाएं अपने भोजन को सेहतमंद

लेखन अंजली 03:25 pm Oct 15, 202603:25 pm

क्या है खबर?

नवरात्रि के दौरान व्रत रखना आम बात है, लेकिन इस समय खाने-पीने पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। व्रत के समय लोग आलू, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, साबूदाना और फल आदि का सेवन करते हैं। हालांकि, इन खाद्य पदार्थों से मिलने वाले पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए कुछ सेहतमंद विकल्पों को अपने भोजन का हिस्सा बनाना भी जरूरी है। आइए जानें कैसे आप अपने व्रत वाले भोजन को सेहतमंद बना सकते हैं।