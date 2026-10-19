त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है सहजन का तेल, जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें

अगर आपको धूप में ज्यादा समय बिताने के कारण त्वचा पर टैन हो गया है तो घबराएं नहीं! सहजन का तेल इसमें भी आपकी मदद कर सकता है। इसमें विटामिन-C होता है, जो टैन हटाने में मदद करता है।

इसके लिए एक कॉटन पैड पर थोड़ा सा सहजन का तेल लें और प्रभावित जगह पर लगाएं। इसे रातभर लगा रहने दें और सुबह धो लें। नियमित उपयोग से आपका टैन धीरे-धीरे हट जाएगा और आपकी त्वचा साफ हो जाएगी।