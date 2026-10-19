त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है सहजन का तेल, जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें
क्या है खबर?
सहजन का तेल एक ऐसा प्राकृतिक उत्पाद है, जो आपकी त्वचा को निखारने और स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। यह तेल विटामिन-C और विटामिन-E से भरपूर होता है, जो त्वचा की चमक बढ़ाने और उसे पोषण देने में सहायक हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं। आइए जानते हैं कि सहजन का तेल किन-किन तरीकों से आपकी त्वचा को फायदा पहुंचा सकता है।
#1
मेकअप हटाने के लिए करें इस्तेमाल
मेकअप हटाना कभी-कभी त्वचा के लिए मुश्किल हो जाता है, खासकर जब आप मेकअप हटाने वाले उत्पाद का इस्तेमाल करते हों।
सहजन का तेल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह न केवल मेकअप को आसानी से हटाता है, बल्कि आपकी त्वचा को गहराई से साफ भी करता है।
इसके लिए एक कॉटन पैड पर थोड़ा सा सहजन का तेल लें और हल्के हाथों से अपने चेहरे पर घुमाएं। इससे आपका सारा मेकअप साफ हो जाएगा।
#2
त्वचा को नमी देने के लिए
सहजन का तेल एक बेहतरीन नमी प्रदान करने वाला उत्पाद भी है। यह आपकी त्वचा को गहराई से नमी प्रदान करता है और उसे मुलायम बनाता है।
इसके लिए नहाने के बाद या जब भी आपकी त्वचा सूखी महसूस हो तो थोड़ी मात्रा में सहजन का तेल लें और हल्के हाथों से पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं।
इससे आपकी त्वचा ताजगी महसूस करेगी और उसमें चमक आएगी। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा की नमी बनी रहती है।
#3
झुर्रियों से बचाव करने में सहायक
झुर्रियां उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा हैं, लेकिन सहजन का तेल इनसे बचाव करने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हानिकारक तत्वों से लड़ते हैं, जो झुर्रियों का मुख्य कारण होते हैं।
इसके लिए नियमित रूप से अपने चेहरे पर हल्के हाथों से सहजन का तेल लगाएं और कुछ मिनट तक मालिश करें। इससे आपकी त्वचा को नमी मिलेगी और वह मुलायम बनेगी, जिससे झुर्रियों का दिखना कम होगा।
#4
धूप से हुए टैन को हटाने में सहायक
अगर आपको धूप में ज्यादा समय बिताने के कारण त्वचा पर टैन हो गया है तो घबराएं नहीं! सहजन का तेल इसमें भी आपकी मदद कर सकता है। इसमें विटामिन-C होता है, जो टैन हटाने में मदद करता है।
इसके लिए एक कॉटन पैड पर थोड़ा सा सहजन का तेल लें और प्रभावित जगह पर लगाएं। इसे रातभर लगा रहने दें और सुबह धो लें। नियमित उपयोग से आपका टैन धीरे-धीरे हट जाएगा और आपकी त्वचा साफ हो जाएगी।
#5
दाग-धब्बे हटाने में प्रभावी
अगर आपकी त्वचा पर दाग-धब्बे हैं तो सहजन का तेल उनके इलाज के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो दाग-धब्बों को हल्का करने में मदद करते हैं।
इसके लिए रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर हल्के हाथों से सहजन का तेल लगाएं और कुछ मिनट तक मालिश करें। इससे आपकी त्वचा की रंगत सुधरेगी और दाग-धब्बे कम होंगे।