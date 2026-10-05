बंदर बनाम लंगूर

बंदर और लंगूर में क्या अंतर होता है? जानिए

लेखन अंजली 11:55 am Oct 05, 202611:55 am

क्या है खबर?

बंदर और लंगूर, दोनों ही प्राइमेट वर्ग के सदस्य हैं और अक्सर इन्हें एक जैसा समझ लिया जाता है। हालांकि, इन दोनों में कई अंतर हैं। जहां बंदर आमतौर पर छोटे आकार के होते हैं, वहीं लंगूर बड़े होते हैं। इसके अलावा इन दोनों के व्यवहार और शारीरिक बनावट में भी अंतर नजर आता है। आइए आज हम आपको इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में विस्तार से बताते हैं ताकि आप इन्हें एक जैसा समझने से बचें।