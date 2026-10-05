बंदर और लंगूर में क्या अंतर होता है? जानिए
क्या है खबर?
बंदर और लंगूर, दोनों ही प्राइमेट वर्ग के सदस्य हैं और अक्सर इन्हें एक जैसा समझ लिया जाता है। हालांकि, इन दोनों में कई अंतर हैं। जहां बंदर आमतौर पर छोटे आकार के होते हैं, वहीं लंगूर बड़े होते हैं। इसके अलावा इन दोनों के व्यवहार और शारीरिक बनावट में भी अंतर नजर आता है। आइए आज हम आपको इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में विस्तार से बताते हैं ताकि आप इन्हें एक जैसा समझने से बचें।
अंतर
बंदर और लंगूर में अंतर
बंदर और लंगूर के बीच का अंतर समझना जरूरी है। बंदर छोटे आकार के होते हैं, जबकि लंगूर बड़े और लंबे होते हैं।
इसके अतिरिक्त बंदरों के चेहरे पर बाल नहीं होते, जबकि लंगूरों के चेहरे पर बाल होते हैं।
इसके अलावा बंदरों का शरीर छोटा और पतला होता है, जबकि लंगूरों का शरीर लंबा और मोटा होता है। इन दोनों के व्यवहार और शारीरिक बनावट में भी अंतर नजर आता है।
बंदर
बंदर का व्यवहार और शारीरिक बनावट
बंदर आमतौर पर सामाजिक जानवर होते हैं और झुंड में रहना पसंद करते हैं। ये पेड़ों पर तेजी से चढ़ सकते हैं और फल, पत्तियां और कीड़े खाना पसंद करते हैं।
बंदरों की शारीरिक बनावट में एक लंबी पूंछ और छोटे हाथ-पैर होते हैं, जो उन्हें पेड़ों पर आसानी से चलने में मदद करते हैं। इनके चेहरे पर बाल नहीं होते और शरीर का आकार पतला और छोटा होता है।
लंगूर
लंगूर का व्यवहार और शारीरिक बनावट
लंगूर भी सामाजिक जानवर होते हैं, लेकिन ये अक्सर एक ही परिवार के साथ रहते हैं और अन्य लंगूरों से लड़ाई कर सकते हैं।
ये पेड़ों पर कूदने में माहिर होते हैं और पत्तियां, फल और फूल खाना पसंद करते हैं।
लंगूर की शारीरिक बनावट में एक लंबी पूंछ और मोटे हाथ-पैर होते हैं, जो उन्हें पेड़ों पर आसानी से चलने में मदद करते हैं। इनके चेहरे पर बाल होते और शरीर का आकार बड़ा और मोटा होता है।
पहचान
कैसे करें पहचान?
बंदर और लंगूर को पहचानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इनके शारीरिक लक्षणों पर ध्यान देकर आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं।
बंदर छोटे और पतले होते हैं, जबकि लंगूर बड़े और मोटे होते हैं। इसके अलावा बंदरों का चेहरा बाल रहित होता है, जबकि लंगूरों के चेहरे पर बाल होते हैं।
इन दोनों के व्यवहार पर भी ध्यान दें क्योंकि ये एक-दूसरे से काफी अलग होते हैं।