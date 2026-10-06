सर्दियों में इन 5 तरीकों से अपने बेडरूम को बनाएं ज्यादा आरामदायक
क्या है खबर?
सर्दियों में ठंड से बचने के लिए कई लोग अपने बेडरूम को गर्म रखने के लिए तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं। हालांकि, सिर्फ कमरे को गर्म रखना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे आरामदायक भी बनाना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने बेडरूम को न सिर्फ गर्म बल्कि ज्यादा आरामदायक भी बना सकते हैं, जिससे आपको ठंड के मौसम में अच्छी नींद मिल सके।
#1
मोटे पर्दे लगाएं
सर्दियों में कई लोग अपने बेडरूम की खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगाते हैं क्योंकि इससे कमरे में काफी गर्माहट बनी रहती है।
इसके लिए आप ऊनी या फिर किसी गर्म कपड़े से बने पर्दे लगाएं। अगर पर्दे हल्के रंग के होंगे तो इससे कमरे में रोशनी भी आएगी और यह देखने में भी अच्छा लगेगा।
इसके अतिरिक्त आप पर्दों के नीचे ऐसे परदे भी लगा सकते हैं, जो कमरे को पूरी तरह से बंद कर देंगे।
#2
गर्माहट देने वाली चीजें रखें
आप चाहें तो अपने बेडरूम को गर्म रखने के लिए गर्माहट देने वाली चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके लिए आप अपने बिस्तर पर गर्म कंबल या फिर रजाई बिछा सकते हैं। इससे आपका बिस्तर काफी गर्म महसूस होगा।
इसके अलावा आप चाहें तो अपने बिस्तर के नीचे गर्म पानी की बोतल भी रख सकते हैं। इससे भी आपको ठंड से काफी राहत मिलेगी।
#3
गलीचे बिछाएं
ठंड से बचने के लिए गलीचे एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे आपके बेडरूम का फर्श गर्म रहेगा, जिस कारण आपको ठंड कम लगेगी।
इसके लिए आप ऊनी या फिर किसी गर्म कपड़े से बने गलीचे का इस्तेमाल कर सकते हैं।
हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि गलीचे ज्यादा मोटे न हो क्योंकि इससे फर्श में नमी आ सकती है। इससे बचने के लिए आप हल्के गलीचे का इस्तेमाल करें।
#4
गद्दे को गर्म रखने वाली चादर बिछाएं
अधिकतर लोग अपने गद्दे को गर्म रखने के लिए गर्म कंबल या रजाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप चाहें तो इनकी बजाय गर्म रखने वाली चादर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये चीजें आपको बाजार से आसानी से मिल जाएंगी। आप चाहें तो इन्हें ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं।
इन चादरों का इस्तेमाल करने से ठंड से बचने के साथ-साथ आपको बिस्तर पर एक अलग तरह की सुकून भरी अनुभूति भी मिलेगी।
#5
बेड के आसपास के माहौल को गर्म रखें
अगर आप अपने बेड के आसपास के माहौल को गर्म रखेंगे तो इससे भी आपको ठंड से काफी राहत मिलेगी।
इसके लिए आप बेड के चारों ओर गर्माहट देने वाली चीजें रख सकते हैं। आप चाहें तो बेड के चारों ओर गर्म कंबल या फिर रजाई भी रख सकते हैं।
इसके अलावा आप चाहें तो बेड के चारों ओर कुछ पौधे भी रख सकते हैं, जो ठंड के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं।