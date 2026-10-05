सर्दियों के दौरान ऑफिस या घर से काम करने वाले खाएं ये 5 स्नैक्स
क्या है खबर?
सर्दियों में ऑफिस में काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ठंड के कारण काम के दौरान कई लोग आलस्य का शिकार हो जाते हैं। हालांकि, स्नैक्स इस आलस्य को दूर करने में मदद कर सकते हैं। बाजार में कई स्नैक्स के विकल्प मौजूद हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर सेहत के लिए सही नहीं होते। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सेहतमंद स्नैक्स के बारे में बताते हैं, जो सर्दियों में बनाएं जा सकते हैं।
#1
सूखे मेवे
सूखे मेवे न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि ये कई पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं और कई सेहत लाभ प्रदान कर सकते हैं।
सूखे मेवों में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन-E और एंटी-ऑक्सीडेंट जैसे गुण शामिल होते हैं, जो आपके शरीर को पूरे दिन तंदुरुस्त रख सकते हैं।
आप सूखे मेवों को किसी भी जगह आसानी से खा सकते हैं।
#2
भुने चने
भुने चने एक बेहतरीन स्नैक है, जो आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। यह प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर होता है, जो आपको पूरे दिन तंदुरुस्त रख सकता है।
इसके अलावा यह वजन को नियंत्रित करने, हड्डियों को मजबूत करने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में भी मदद कर सकता है।
भुने चने को घर पर बनाना भी आसान है और इन्हें किसी भी जगह खाया जा सकता है।
#3
मूंगफली
मूंगफली भी एक सेहतमंद स्नैक है, जिसे आप आसानी से कहीं भी खा सकते हैं।
यह प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन-E और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो आपको पूरे दिन तंदुरुस्त रख सकती है।
इसके अलावा यह वजन को नियंत्रित करने, हड्डियों को मजबूत करने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में भी मदद कर सकती है।
मूंगफली को घर पर बनाने के लिए पहले गर्म तेल में मूंगफली को सुनहरा भूरा होने तक तलें।
#4
खजूर
खजूर एक बेहतरीन स्नैक है, जो आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगा। यह फाइबर, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन-B6 और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो आपको पूरे दिन तंदुरुस्त रख सकते हैं।
इसके अलावा खजूर का सेवन पाचन को सुधारने, हड्डियों को मजबूत करने, दिल को स्वस्थ रखने और त्वचा को निखारने में भी मदद कर सकता है। आप खजूर को किसी भी जगह आसानी से खा सकते हैं।
#5
फाइबर से भरपूर फल
सेब, नाशपाती, केला, संतरा, अंगूर और खीरा जैसे फल फाइबर से भरपूर होते हैं, जो आपके पाचन के लिए बहुत अच्छा है।
इन फलों को आप घर पर या ऑफिस में आसानी से खा सकते हैं। फाइबर से भरपूर फल खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती और पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहती है।
इसके अलावा ये फल आपको दिनभर ताजगी का एहसास भी दिला सकते हैं।