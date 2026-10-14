पुरानी कांच की बोतलों से बनाएं ये 5 खूबसूरत सजावट की चीजें, आसान हैं तरीके

पुरानी कांच की बोतलों का इस्तेमाल करके आप घर में सुंदर रोशनी की सजावट कर सकते हैं। इसके लिए बोतलों को साफ करके उनमें छोटे-छोटे बल्ब डालें।

आप अलग-अलग रंगों के बल्ब का उपयोग कर सकते हैं। यह आपके कमरे को एक खास और मनोहर लुक देगा।

इन लाइट्स को बालकनी या बगीचे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे वहां का माहौल और भी खूबसूरत हो जाएगा।