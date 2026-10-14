पुरानी कांच की बोतलों से बनाएं ये 5 खूबसूरत सजावट की चीजें, आसान हैं तरीके
क्या है खबर?
कांच की बोतलें घर में अक्सर जमा हो जाती हैं और उन्हें फेंकने का मन नहीं करता। अगर आपके पास भी पुरानी कांच की बोतलें हैं, तो इन्हें फेंकने की बजाय आप इन्हें नए और खूबसूरत सजावट के आइटम में बदल सकते हैं। यहां हम आपको 5 आसान तरीके बता रहे हैं, जिनसे आप इन बोतलों का उपयोग कर सकते हैं।
#1
फूलदान बनाएं
फूलदान बनाने के लिए पुरानी कांच की बोतलें एक बेहतरीन विकल्प हैं।
बोतलों को अच्छी तरह से धोकर उनका ढक्कन हटाएं और इन्हें अपने घर के किसी भी कोने में रखें।
इनमें ताजे फूल या सूखे फूल डालकर आप अपने घर को प्राकृतिक और आकर्षक लुक दे सकते हैं। आप चाहें तो इन बोतलों को रंग कर सकते हैं या सजावटी सामान से सजा सकते हैं।
#2
रोशनी की सजावट करें
पुरानी कांच की बोतलों का इस्तेमाल करके आप घर में सुंदर रोशनी की सजावट कर सकते हैं। इसके लिए बोतलों को साफ करके उनमें छोटे-छोटे बल्ब डालें।
आप अलग-अलग रंगों के बल्ब का उपयोग कर सकते हैं। यह आपके कमरे को एक खास और मनोहर लुक देगा।
इन लाइट्स को बालकनी या बगीचे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे वहां का माहौल और भी खूबसूरत हो जाएगा।
#3
कलात्मक चित्रकारी करें
अगर आप कला के शौकीन हैं तो पुरानी कांच की बोतलों से आप कलात्मक चित्रकारी भी कर सकते हैं।
बोतलों को साफ करके उन पर अलग-अलग रंगों की पेंटिंग करें या किसी डिजाइन में रंग भरें। आप चाहें तो इन पर चमकदार सजावट या स्टिकर भी लगा सकते हैं।
इससे आपके घर की दीवारों पर एक नया और अनोखा अंदाज आएगा, जो उन्हें और भी आकर्षक बनाएगा।
#4
रसोई सजावट करें
पुरानी कांच की बोतलों का इस्तेमाल करके आप रसोई सजावट भी कर सकते हैं।
बोतलों को साफ करके उनमें मसाले जैसे मिर्च, धनिया, हल्दी आदि भरें। इससे आपकी रसोई व्यवस्थित और सुंदर लगेगी।
इसके अलावा आप इन बोतलों का उपयोग रसोई में छोटे-छोटे सामान रखने के लिए भी कर सकते हैं, जिससे आपकी रसोई और भी आकर्षक और व्यवस्थित लगेगी।
#5
बगीचे की सजावट करें
अगर आपके पास बगीचा या बालकनी है तो आप वहां भी पुरानी कांच की बोतलों का इस्तेमाल करके सजावट कर सकते हैं।
बोतलों को साफ करके उनमें मिट्टी डालकर पौधे लगाएं। यह तरीका पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ आपके बगीचे को एक नया और आकर्षक लुक देगा।
आप चाहें तो इन बोतलों पर रंग कर उन्हें और भी सुंदर बना सकते हैं।