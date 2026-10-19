हरी मटर से बनाकर खाएं ये स्वादिष्ट व्यंजन, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
हरी मटर का उपयोग कई व्यंजनों में किया जाता है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि इसमें पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप हरी मटर के शौकीन हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे खास और स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर आसान तरीके से बनाया जा सकता है। इन व्यंजनों को बनाना कुछ मिनटों का काम है और यह आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे।
#1
मटर पनीर
मटर पनीर एक लोकप्रिय भारतीय व्यंजन है, जिसे खासतौर से शादियों और पार्टी में बनाया जाता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर एक कड़ाही में तेल गर्म करें और उसमें प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें टमाटर की प्यूरी डालें और मसाले जैसे हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर डालकर भूनें।
इसके बाद इसमें हरी मटर और पनीर डालकर पकाएं। थोड़ी देर बाद इसमें मलाई मिलाकर गर्मागर्म परोसें।
#2
मटर पुलाव
मटर पुलाव एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे चावल और हरी मटर से बनाया जाता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें, फिर एक प्रेशर कुकर में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, लौंग, दालचीनी डालें। अब प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद इसमें हरी मटर डालें और थोड़ी देर पकाएं।
अब इसमें भिगोए हुए चावल और पानी मिलाकर धीमी आंच पर पकने दें। कुछ मिनट बाद पुलाव तैयार हो जाएगा।
#3
मटर कचौड़ी
मटर कचौड़ी नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैदा को गूंथ लें, फिर उसमें नमक मिलाएं। अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग डालें। इसके बाद इसमें उबली हुई हरी मटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, गरम मसाला मिलाकर भरावन तैयार करें।
अब मैदे की लोई बनाकर उसमें भरावन भरें और गोल आकार दें। अंत में इन्हें गर्म तेल में तल लें।
#4
हरी मटर की सब्जी
हरी मटर की सब्जी एक सरल और स्वादिष्ट सब्जी है, जिसे रोजमर्रा के खाने में शामिल किया जा सकता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले तेल गर्म करें, फिर उसमें जीरा, हींग डालें। अब प्याज, अदरक-लहसुन डालकर भूनें। इसके बाद इसमें टमाटर, हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर आदि मसाले मिलाएं।
अंत में इसमें उबली हुई हरी मटर डालकर पकाएं। थोड़ी देर बाद गर्मागर्म रोटी या चावल के साथ परोसें।