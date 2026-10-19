हरी मटर से बनाकर खाएं ये व्यंजन

हरी मटर से बनाकर खाएं ये स्वादिष्ट व्यंजन, आसान है रेसिपी

लेखन अंजली 04:47 pm Oct 19, 202604:47 pm

क्या है खबर?

हरी मटर का उपयोग कई व्यंजनों में किया जाता है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि इसमें पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप हरी मटर के शौकीन हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे खास और स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर आसान तरीके से बनाया जा सकता है। इन व्यंजनों को बनाना कुछ मिनटों का काम है और यह आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे।