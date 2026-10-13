संगीत से कम होता है इंजेक्शन लगने का दर्द (तस्वीर: पिक्सेल)

अपने पसंदीदा गाने सुनने से कम हो जाता है इंजेक्शन लगने का दर्द, अध्ययन में खुलासा

लेखन सयाली 12:47 pm Oct 13, 202612:47 pm

क्या है खबर?

कई लोग इंजेक्शन से डरते हैं, क्योंकि उन्हें सुई चुभते वक्त दर्द महसूस होता है। हालांकि, कुछ शोधकर्ताओं ने इस दर्द को कम करने का एक आसान तरीका खोज निकाला है। दरअसल, नए अध्ययन में खुलासा हुआ है कि अपने पसंदीदा गाने सुनने से इंजेक्शन लगने पर होने वाले दर्द को कम किया जा सकता है। आइए इस अध्ययन के बारे में विस्तार से जान लेते हैं, ताकि अगली बार आप भी इस तरीके से दर्द को कम कर सकें।।